القيادي عليان يبارك للجبهة الشعبية انطلاقتها ويؤكد أنها أحد أعمدة الثورة

أكد د. جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء 7/12/2022، أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واصلت حمل البندقية في مواجهة المحتل، مشدداً على أن البنادق المتشاركة والوحدة هي خيار الحركة الأوحد من أجل تحقيق الانتصار النهائي على كل الطغاة والعدو الصهيوني.

ووجه القيادي عليان، تهنئةً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ55، مؤكّداً على أنّ الجبهة واصلت حمل البندقية في مواجهة الاحتلال.

وأكد د.عليان، أنّ الجبهة وعلى مدار 55 عاماً وهي تواصل رحلتها صوب كل فلسطين وتزرع اشتال الامل والانتصار، ولم تخفت صرختها المباركة وتنادي في كل الأمة وتقف شامخة في كل المحطات، لم تغادر وعيها المميز وتزداد توهجا وعنفوانا ثوريا كلما ازداد الظلم والملاحقة والحصار.

وقال د.عليان: "نبارك لكل ثائرٍ فلسطيني ولكل عربي حر بانطلاقة أحد الاعمدة الهامة للثورة الفلسطينية المعاصرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، مشدداً على أن البنادق المتشاركة والوحدة هي خيارنا الأوحد من اجل تحقيق الانتصار النهائي على كل الطغاة والعدو الصهيوني.

وأشار القيادي عليان، إلى أنّ الجبهة الشعبية التي انطلقت من عمق الأمة العربية، تثبت ان الرهان على الشعوب العربية هو الرهان الرابح وشعبنا يلمس ذلك في كل مكان حتى في العواصم الأكثر تآمرا على فلسطين.

وبارك د. عليان للرفيق أحمد سعدات وكل الأسرى، ولنائب الأمين العام الرفيق جميل أبو وديع وكافة أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكل الرفاق بذكرى الانطلاقة.