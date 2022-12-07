جدول مواجهات مباريات الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022

يوماً بعد يوم، يتزايد الشغف لمتابعة مجريات مونديال قطر 2022، الذي وصف بالمثير والمميز، حيث يترقب عشاق كرة القدم في كافة أرجاء المجموعة لبطولة كأس العالم 2022، التي تقام في قطر أول دولة عربية تستضيف كأس العالم.

وتستمر المواجهات لإقصاء المنتخبات، التي خرجت فيها حتى الآن منتخبات قوية، أمام مفاجآت عربية متميزة كمنتخب المغرب الذي يصعد للمرة الأولى لدوري ربع النهائي في كأس العالم.

ومع نهاية دور الـ 16، يزداد الحماس في ربع نهائي البطولة، بمباريات من العيار الثقيل، ليستمر المشوار حتى نهاية البطولة، بمعانقة اللقب الغالي.

جدول مواجهات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022م

يوم الجمعة:

‏🇧🇷 البرازيل Vs كرواتيا 🇭🇷

‏6:00م

‏🇦🇷 الأرجنتين Vs هولندا 🇳🇱

‏10:00م

‏ يوم السبت:

‏🇲🇦 المغرب Vs البرتغال 🇵🇹

‏6:00م

إنجلترا Vs فرنسا 🇫🇷

‏10:00م

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.