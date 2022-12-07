لماذا يتغيب رونالدو عن تدريبات البرتغال..؟

أكدت تقارير رياضية، أن النجم كريستيانو رونالدو يتغيب عن معسكر تدريبات البرتغال، عقب الفوز والنتيجة التاريخية التي حققها الفريق أمام سويسرا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان غياب رونالدو قد أثار الجدل في معسكر التدريب البرتغالي، حيث أن المدرب نظم هذه التدريبات خصيصًا للاعبين الذين كانوا على مقاعد البدلاء في مباراة البرتغال ضد سويسرا التي انتهت بالفوز بنتيجة 6-1.

رونالدو يثير الجدل

لم يشارك النجم كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال أمام سويسرا بناء على قرار المدرب سانتوس الذي لم يعجبه تصرف رونالدو عندما قام برمي الشارة عند تبديله في مباراة كوريا الجنوبية في مرحلة المجموعات، وكان قد أشركه أمام سويسرا في الدقيقة 73 بعد أن كانت النتيجة 5-1.

وبحسب التقارير، فإن غياب الدون عن معسكر التدريبات للبرتغال قد يكون غير مبررًا، خاصة وأن ليس مصابًا ولا يشعر بأي انزعاج عضلي أو ما شابه يمنعه من التواجد في التدريب مع زملائه.

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يستبعد فيها فرناندو سانتوس مدرب البرتغال كريستيانو رونالدو عن التشكيلة الأساسية بعد 31 مباراة شارك فيها أساسيًا.