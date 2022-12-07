هذا ما تفعله في شخصيتك: فائدة مهمة من مشاهدة كأس العالم

كشفت دراسة طب نفسي عن أهمية مشاهدة وحضور ومتابعة مباريات كرة القدم والتي تقام حاليا في قطر ضمن مونديال قطر لعام 2022.

وقد أكد خبراء الطب النفسى أن تشجيع الفرق خلال مباريات كرة القدم يعود بمنافع كثيرة على صحة الإنسان النفسية والجسدية، كما أنه يخلق لدى الإنسان شعوراً بالهوية ويعد فرصة رائعة للتواصل مع الآخرين، وفقا لما نشر فى الدورية العلمية "كوميونيكشن أند سبورت".

ولا شك أن بطولة كأس العالم هذا العام فى قطر تزخر بالإثارة والمتعة، وسواء كنت من مشجعى كرة القدم أو لا، فأنت تشعر بالقطع بالحماسة، وأنت ترى منتخب بلادك يتقدم فى التصفيات وصولاً إلى الأدوار النهائية، وفى الوقت ذاته يؤكد المتخصصون أن مشاهدة مباريات كأس العالم على شاشات التليفزيون، تساعدك فى العديد من الفوائد الصحية التى تنجم عن تشجيع فريقك المفضل فى البطولة.

من جانبه قال كارى ويلاند أستاذ علم النفس الاجتماعى إن البشر بطبعهم كائنات اجتماعية، وبطولة كأس العالم فرصة رائعة للتواصل مع الآخرين، وإيجاد أرضية اجتماعية مشتركة، بالإضافة إلى أهمية الفرح الجماعى الذى يشعر به الإنسان أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم سواء مع أفراد العائلة، أو حتى برفقة أشخاص غرباء فى مكان عام مثل المقهى أو غيرها، لاسيما إذا ما سجل الفريق الذى تشجعه هدفا أو أكثر خلال المباراة، وتقول: "عندما تتشارك فى هذه الانفعالات الإيجابية مع آخرين، فإن ذلك يؤدى إلى تعزيز هذه المشاعر الجماعية وخوض تجربة انفعالية أفضل".

وأيضا تشجيع الفرق أثناء مشاهدة المبارايات داخل المنزل أو فى النوادى أو الكافيهات يطيل العمر، وأن التواصل الاجتماعى فى حد ذاته له تأثير إيجابى على إطالة عمر الإنسان، فالعلاقات الاجتماعية والشعور بالانتماء أثناء مشاهدة الفعاليات الرياضية يقترن بتحسن الصحة البدنية والنفسية، ويرتبط مشاهدة المباريات الرياضية بتخفيف أعراض الاكتئاب التى أثبتت بعض الدراسات أنها تقلل عمر الإنسان بواقع 10 إلى 12 عاما فى المتوسط، وبالتالى فعندما تحصل على الدعم الاجتماعي النابع من تشجيع مباريات المونديال، فهناك دلائل علمية على أنك تقلل مخاطر الوفاة المبكرة.

كما يرى باحثون أن الانغماس فى متابعة مباريات كأس العالم يساعد فى تخفيف التوتر وصرف الذهن مؤقتا عن متاعب الحياة اليومية، ويقول إيريك زيلمر أخصائي طب النفس العصبي بجامعة دريكسل بولاية فيلادلفيا الأمريكية إن "مشاهدة الفرق التى تحتفل بالفوز فى كأس العالم قد يكن ملاذا مؤقتا من الواقع"، مشيرا إلى أن لعبة رياضية مثل كرة القدم لها قواعد وقوانين منظمة قد يكون لها تأثير علاجي لمن يشكون من تقلبات الحياة ومتغيراتها.