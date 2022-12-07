الاحتلال يُصدر أحكاماً بحق ثلاثة مقدسيين وشاب من جبع ويمدد اعتقال آخرين

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن الفعلي والإداري بحق ثلاثة مواطنين من القدس المحتلة.

وأصدرت سلطات الاحتلال حكما بالسجن الفعلي 30 شهرا بحق الفتى المقدسي محمد البيروس وغرامة مالية بقيمة 14 ألف شيقل. كما أصدرت حكما على الأسير المقدسي إبراهيم الزعتري بالسجن الفعلي مدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 15 ألف شيقل.

كما حكمت محكمة الاحتلال على الأسير أحمد درباس من بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، بالسجن الإداري مدة 4 شهور قابلة للتجديد، وأجلت محاكمة الفتى محمد معيرجي حتى الأحد المقبل، والمقدسي إيهاب أبو سنينة حتى يوم الجمعة.

كما حكمت محكمة سالم العسكرية، اليوم الأربعاء، على أسير من بلدة جبع جنوب مدينة جنين، بالسجن الفعلي وغرامة مالية.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن سلطات الاحتلال حكمت على الأسير أيهم غنام بالسجن 18 شهراً وغرامة مالية 10 آلاف شيقل، علماً انه معتقل منذ تاريخ 25/12/2021 ويقبع في سجن مجدو.

وأشار سمور، إلى أن للأسير غنام شقيق شهيد "رفيق" ارتقى برصاص الاحتلال قبل 5 شهور، وحرم من وداعه.

وفي سياق متصل، مددت المحكمة العسكرية للاحتلال في "سالم" اعتقال الأسير أحمد حمارشة (58 عاما) من بلدة يعبد في جنين، حتى تاريخ 21/12/2022.

يذكر أنّ حمارشة معتقل منذ الثاني من حزيران الماضي، وهو نفس اليوم الذي هدم فيه الاحتلال منزله.