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بالفيديو
شاهد| وداع حزين ومؤثر لوالدة الشهيد مجاهد حامد: ما بدو ينذل
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:58 م
07 ديسمبر 2022
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