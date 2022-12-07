بالفيديو شاهد| وداع حزين ومؤثر لوالدة الشهيد مجاهد حامد: ما بدو ينذل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:58 م
07 ديسمبر 2022
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