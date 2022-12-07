دعاء استقبال العام الجديد 2023- رسائل قصيرة لاستقبال العام الجديد، مع اقتراب نهاية العام، يبحث كثيرون عن دعاء لاستقبال العام الجديد كون له فرحة وفرصة جيدة حيث يطوي الجميع صفحة عام 2022 ليستقبل صفحة جديدة لعام 2023، ونتمنى للجميع أن يكون عاماً سعيدًا وحافلاً بالنجاحات والصحة والعافية وراحة البال، لذلك يجب أن يتم استقباله بمجموعة أدعية لاستقبال العام الجديد 2023، فنقدم لكم في فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية دعاء استقبال العام الجديد 2023- رسائل قصيرة لاستقبال العام الجديد .

دعاء استقبال العام الجديد 2023

اللهم حقق في هذا العام كل أمانيه وزد في إيمانه وأعنه على طاعتك ووفقه يارب وأصلح قلبه وحقق أحلامه.

الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

اللهم ابقي لنا أحبابنا وطول لهم في أعمارهم واختم بالصالحات أعمالهم وودع عامهم بمغفرة ذنوبهم ويسر لهم في عامهم الجديد كل ما تحبه وترضاه من أعمال الخير وجنبهم سواء.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً، كما حملته على الذين من قبلنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ادخل على ابني العام الجديد وانت راض عنه واجعله عاما تتبدل فيه همومه الى افراح وسعادة

اللهم اجعلها سنه خير وبركه واكتب لنا السعادة والراحة من كل هم وضيق وفرح قلبي برؤية ابني الغالي في بداية السنه الميلادية.

اللهم اجعلها سنه أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خير.

اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير.

أجمل دعاء استقبال العام الجديد 2023، اللهم إني اسألك أن تتحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

ربِ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، ربّ أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي، اللهم اجعلني، ذكّارًا لك، شاكّرًا لك، مطواعًا لك، مخبتًا إليك، أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني، واسلل سخيمة صدري.

اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة جديدة ترزقني فيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر.

دعاء دخول السنة الجديدة 2022

اللهم اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقى.

طلت علينا ليلة رأس السنة ولكل محب وصديق نقدم تهانينا ونسأل الكريم يعطيهم ويعطينا من الخير والسعادة وكل عام ونحن وأنتم إلى الله أقرب.

يارب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، وأكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى.

اللهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي.

ربنا احفظ لنا من حولنا ولا تحرمنا قريب ولا بعيد، واكتب لنا يا اللَّه في السنة القادمة فرحة، تغير به مجرى حياتنا إلى الأبد اللهم آمين.

اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة جديدة ترزقني فيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر.

هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت اللهم إني اسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.

اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها،

أن تحفظ على فيهاديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عنيفي معادي، يا أكرم الأكرمين،

يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.