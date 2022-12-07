الشعبية تنعي الشهيد حامد وتؤكد أن المقاومة مستمرة والانتفاضة في تصاعد

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، اليوم الأربعاء 7/12/2022، الشهيد البطل المقاوم مجاهد محمود حامد الذي استشهد عقب إطلاق الاحتلال الصهيوني النار عليه بعد تنفيذه عملية إطلاق نار تجاه معسكر عوفرا شرق رام الله بالضفة المحتلة.

وحيت الجبهة الشعبية في بيان صحفي، كافة الأيدي الطاهرة التي لازالت تضغط على الزناد لمواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه.

وأكدت الجبهة، على أن المقاومة مستمرة والانتفاضة في تصاعد رداً على جرائم الاحتلال وسيبقى أبطال شعبنا في ضفة الثوار وكل المدن كابوس يلاحق الاحتلال، كما ونؤكد أن دماء الشهداء ستبقى بوصلة شعبنا وشعلة لهيب ثورته ووقوداً لاستمرار مسيرة المقاومة.

وأشادت، بأبناء شعبنا المقاوم، وبتضحياتهم، وتصديهم لاقتحامات الاحتلال وعدوانه المستمر، وسنبقى على طريق المقاومة حتى طرد الاحتلال من كامل التراب الفلسطيني.