غضب "إسرائيلي": ناشطة من الشيخ جراح تطالب بإطلاق سراح أسير في مونديال قطر

علقت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء 7/12/2022، على ما وصفته بالماكنة التحريضية ضد "إسرائيل"، بعد أن طالبت الناشطة المقدسية منى الكرد بإطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة في مونديال قطر.

وكتبت "إسرائيل" اليوم العبرية على صفحتها، أن منى الكرد والأسير أحمد مناصرة "ماكنة تحريضية ضد إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال مباريات المونديال، ناشطة من الشيخ جراح تطالب بإطلاق سراح فلسطيني نفد عملية. وفق زعمها

وأفادت، أن منى الكرد من القدس نشرت صورة لها خلال إحدى مباريات كأس العالم المقامة في قطر وهي تردي تي شيرت يحمل صورة الأسير أحمد مناصرة، مطالبة بالإفراج عنه.

وادعت الصحيفة العبرية أن منى الكرد من قادة التحريض في منطقة الشيخ جراح في مدينة القدس، تستغل المباريات في مونديال قطر للمطالبة بإطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة، والمحكوم على خلفية تنفيذ عملية أصيب بها إسرائيليان.

وكتبت الكرد على التي شيرت الذي ترتديه: "أحمد مناصرة لازال في العزل، وهذه السنة السابعة في المعتقلات الإسرائيلية".