هل رواتب موظفي "الأونروا" ستتأخر الشهر الجاري.. أبو حسنة يوضح..!

أكد الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد قرار لدى وكالة الغوث حول تأخير رواتب موظفيها شهر ديسمبر الجاري، على خلفية الأزمة المالية التي تمر بها.

وقال أبو حسنة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إنه "من المبكر الآن الحديث عن تأخير رواتب موظفي الوكالة لشهر ديسمبر 2022".

وأضاف أن "الأونروا" تشهد أزمة مالية بنسبة عجز تصل نحو 50 إلى 80 مليون دولار.

وأشار إلى أن وكالة الغوث تبدل جهودًا حثيثة مع الأطراف المعنية من أجل توفير الدعم والتمويل المالي في أسرع وقت ممكن، لتجاوز الأزمة المالية، واستمرار تقديم الخدمات على أكمل وجه.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول بعض النشطاء، منشورات تنص أنه من المحتمل أن تتأخر رواتب موظفي الوكالة لشهر ديسمبر لما بعد الأسبوع الأول من شهر يناير، غير أن الناطق الإعلامي لـ"الأونروا"، أبو حسنة، قد، أكد، أنه حتى اللحظة لا يوجد قرار لدى وكالة الغوث عن بخصوص تأخر رواتب موظفيها.

وتعاني وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أزمة مالية خانقة منذ سنوات بسبب تخلف الدول المانحة عن تعهداتها في تقديم الدعم والتمويل المالي، ما يؤثر سلبًا على خدماتها الأساسية التي تقدمها للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: قطاع غزة، الضفة الغربية، لبنان، سوريا، والأردن.