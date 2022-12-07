حمله الآن.. تحميل رواية ميرا كامل بصيغة pdf للكاتب قاسم توفيق من مكتبة الأسرة في الأردن 

تحميل رواية ميرا بصيغة pdf كاملة للكاتب قاسم توفيق من مكتبة الأسرة في الأردن ، ويقدم لكم فريق فلسطين اليوم الإخباري في هذه المقالة التفاصيل الكاملة التي من خلالها سوف نتحدث سويا على هذه الرواية التي اثارت جدلا غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي وبين القراء الأردنيين والعرب بسبب المشاهدة والنصوص التي تضمنتها حيث اعتبروها خادشه للحياة فيما لاحظنا في الساعات الأخيرة مواصلة القراء البحث عبر محرك جوجل الشهير عن رابط تحميل وتنزيل رواية ميرا بصيغة pdf ويمكن الان لكافة زوار المقالة من تحمليها بكل سهولة تامة بعد قراءة هذه المقالة كاملة وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة يعكف الفريق على نشرها يوميا ونضع فيها مجمل المواضيع الرائجة وذات الاهتمام العالي والتي يبحث عنها الجمهور العربي كما هو الحال هنا .

تحميل رواية ميرا المثيرة للجدل بصيغة PDF كاملة

والان بات لجميع زوار المقالة من التعرف بشكل حصري على رابط تحميل رواية ميرا المثيرة للجدل بصيغة PDF كاملة بمجرد الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــا ، وتبلغ سعر شراؤها 35 قرشًا ، علمًا ان الرواية تم مصادرتها من جميع معارض القراءة في البلاد بعد الضجة التي احدثتها والمطالبات من الأشخاص في سحبها بسبب مضمونها .

تحميل رواية ميرا للكاتب قاسم توفيق

وعبر بيان لها ، فقد أعلنت وزارة الثقافة الأردنية سحبها رواية ميرا من الأسواق بعد ثلاثة سنوات من نشرها ، مشيرةً إلى أنه تم بيع أكثر من ألفين نسخة ورقية .

باسم علق : يعني بالأمس قلة حيا لموافقتك رواية ميرا الاباحية واليوم سطحية في الافكار والمشاريع ،،، اي موسيقى وازياء وهم بلد اول من صنع الخلويات ،،، ومنسف بلدي ،،، فعلا تفاهات".

بلال علق : من شن الحملة ضد رواية ميرا احد امرين يا اما جاهل في مجال التسويق أو أنه قبض ثمن التسويق من جهات تريد للرواية الانتشار الواسع.. فهناك مصادر تتيحها عبر الإنترنت".

وأضاف "بكرة بيطلع ناس في الغرب يطالبوا بحرية الطفل في ممارسة الطفل وان لا احد لديه الحق بمنعه او حمايته .. الحكومة العالمية واحدة والباقي عندها تيم ليدرز وتارجت بدهم يحققوا كل سنة".

منار علق على رواية ميرا للكاتب قاسم توفيق : "خطورة رواية ميرا هو انها أثبتت النظرية و التي عليها يتم أتخاذ القرارات و التوصيات و تتم التعينات و حتى توقيع الاتفاقيات.. النظرية هي { ما في عنا حدا بيقرا ورق في هل البلد}".

أحمد بطاح:" معقول ....امر لا يصدق......من المسؤول عن ذلك.....حسبي الله ونعم الوكيل...في كل من أراد في أخلاق أبناءنا سوءا.....الله ينتقم منه....ويأخذه أخذ عزيز مقتدر".

أحمد علق : "يا عيب العيب .. طيب فهمنا ضغوطات خارجية لتمرير أجندة معينة .. لكن يجينا البلاء منا وفينا .. هذي مو رواية هذي هلوسة مصاب بشبق جنسي خسارة فيها الحبر والورق والطباعة .. اقتربت الساعة وانشق القمر".

نسمات علقت على رواية ميرا : "والله انو عيب على هيك حكومه ووزارة التربية والتعليم تعلم اطفالنا هيك شغلات اتقو الله حرام عليكو بدكو تفسدو اخلاق الطلاب يا جماعة بكفي طفح الكيل".

تنزيل رواية ميرا كاملة

ملخص رواية ميرا

أولا: وفي هذه الفقرات سوف نطلكم على قصة رواية ميرا وهي على النحو التالي: عندما يسافر الشاب الأردني المسلم رعد للدراسة للقاء الممرضة ميرا، كما أنها تروي علاقة حب قوية قبل زواجهما وإنجابهما شادي ورجاء.

ثالثا: وفي الفقرة الثانية فإنها تتحدث عن اندلاع الحرب الأهلية في يوغوسلافيا في يونيو 1992 ، قرر الزوجان الذهاب إلى عمان.

ثالثا: ونواصل معكم تقديم قصة رواية ميرا : لكن بعد سنوات ، طعن شادي ، الذي تطوع في الجيش الصربي ضد البوسنة، كما أنها قبل أن ينتقل إلى منزل والديه في عمان ، والدته بسكين مطبخ بعد أن سمع أن الرجال يصفونها بأنها مومس.

وكعادة يتمنى لكم فريق الموقع في نهاية المقالة التي نتحدث بها حول تحميل رواية ميرا المثيرة للجدل في الاردن بصيغة PDF كاملة من مكتبة الاسرة وهي من تأليف الكاتب قاسم توفيق 2022 ، ان تكون قد نالت اعجابكم .