مهجة القدس: الأسير عمر الهريمي يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، الـيـوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد عمر عماد عياد الهريمي (20 عامًا) من مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 19 شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 12/05/2021م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر عمر الهريمي ولد بتاريخ 08/02/2003م؛ وهو أعزب، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

