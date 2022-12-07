بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الان-أون تايم سبورت بث مباشر الزمالك وطلائع الجيش، في الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز 2022/2023م، يلتقي الزمالك المصري نظيره طلائع الجيش، عند الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والسابعة بتوقيت القاهرة، في مباراة سيدخل الزمالك المصري امام طلائع الجيش، وهو في حالة جيدة، لهذا وتماشياً مع عمليات البحث التي ستجري على مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري مساء اليوم الأربعاء، وضعنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة مباراة الزمالك و طلائع الجيش في الدوري المصري اليوم الأربعاء

بث مباشر مباراة الزمالك و طلائع الجيش في الدوري

ومشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري اليوم بث مباشر، ستكون بقيادة الحكم المصري محمد معروف عيد منصور، مساعد حكم: رجب محمد، مصطفى حسين و حكم رابع: أسامة إسماعيل، فيما سيكون حكم فار: وائل فرحان ومساعد فار: هانى عبد الفتاح، على أرض ملعب استاد الكلية الحربية، لهذا ستكون بث مباشر مباراة الزمالك لليوم الأربعاء في الدوري المصري محط اهتمام لدى عشاق نادي الزمالك وكذلك مشجعي طلائع الجيش في الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك و طلائع الجيش بث مباشر الآن

ومباراة الزمالك اليوم أمام طلائع الجيش بث مباشر ستكون مذاعة عبر قناة أون تايم سبورت صاحبة الحقوق الدائمة منذ سنوات لعرض بطولة الدوري المصري الممتاز، وكالعادة ستكون مباراة طلائع الجيش والزمالك معروضة على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق أمير محروس، وكما قلنا لكم مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري ستكون مذاعة على قناة اون تايم سبورت وفضلاً عن ذلك ولتذكير ان هذه مباراة طلائع الجيش والزمالك في الدوري هي لحساب الجولة السابعة من المرحلة الأولي لدوري المصري الممتاز 2022/2023م.

دائماً بداية الإنتصارات تخرج من قلب فرسان الأبيض ❤#الزمالك pic.twitter.com/KWvswcOIwl — Zamalek TV - قناة الزمالك (@ZamalekScTV) December 7, 2022

بث مباشر الزمالك و طلائع الجيش

وبث مباشر مباراة الزمالك و طلائع الجيش في الدوري المصري اليوم، كما قلنا ستكون مذاعة عبر قناة أون تايم سبورت، لهذا وضمن مقالنا الذي حمل عنوان بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الان-أون تايم سبورت بث مباشر الزمالك وطلائع الجيش، سنرفق لكم لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش مباشر تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الزمالك و طلائع الجيش في الدوري اليوم الأربعاء، فقد جاء تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة طلائع الجيش والزمالك على النحو التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الزمالك و طلائع الجيش

– التردد: 11681

– معامل الترميز: 27500.

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وقبل الدخول في مقالنا لرابط مشاهدة مباراة الزمالك و طلائع الجيش في الدوري اليوم، سنرفق لكم متابعين الكرام عشاق نادي الزمالك و طلائع الجيش تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري اليوم، فقد استقر جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على ملامح تشكيل الفريق خلال مباراة الجولة السابعة من دوري رابطة الأندية المحترفة (الدوري الممتاز) أمام طلائع الجيش التي تقام في السابعة مساء اليوم الأربعاء، وجاء التشكيل كما يلي: حراسة المرمى: محمد عواد.خط الدفاع: حمزة المثلوثي، مصطفى الزناري، محمد عبد الغني.خط الوسط: سيد عبدالله "نيمار"، محمد أشرف "روقا"، إمام عاشور، زكريا الوردي، أحمد فتوح.خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، سيف الدين الجزيري.

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وضمن مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الان-أون تايم سبورت بث مباشر الزمالك وطلائع الجيش الذي جاء لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش، وأعلن الجهاز الفني بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض لخوض مباراة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الأربعاء بستاد الكلية الحربية في إطار الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وشهدت قائمة الزمالك غياب العديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث يغيب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، بعدما عاد متأخرا إلى القاهرة عقب المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم

انتظرونا في برنامج #زملكاوي

مع خالد الغندور في تمام الحادية عشر مساءا على #قناة_الزمالك

ضيوف الفقرة الثانية

الصحفيين

عمرو الدردير

محمد الشرقاوي#zamalektv pic.twitter.com/uDi5ZxdGW3 — Zamalek TV - قناة الزمالك (@ZamalekScTV) December 7, 2022

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وفي اطار كتابة مقالنا بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري الان-أون تايم سبورت بث مباشر الزمالك وطلائع الجيش،

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ويفتقد الزمالك لخدمات محمود حمدي " الونش" للإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية، وإبراهيما نداي لإصابته بشد في العضلة الخلفية، و نبيل عماد دونجا ومحمود شيكابالا لعدم الجاهزية، ومحمد عبد الشافي للإصابة برشح في الركبة، بالإضافة لزكريا الوردي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وقرر فيريرا ضم البنيني سامسون أكينولا ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح ويوسف حسن وسيد نيمار عقب استبعادهم من مباراة المصري الأخيرة بالدوري.

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وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي، خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة، خط الوسط : عمرو السيسي - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" ، وخط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن

مباراة اليوم! 🏹

الزمالك 🆚 طلائع الجيش

🏆 الدوري المصري - الجولة السادسة

🗓️ 7 ديسمبر 2022

🕓 7:00 مساء

🏡 ستاد الكلية الحربية #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/oTQMspVtUu — Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 6, 2022

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