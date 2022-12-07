مدير مكافحة العدوى بغزة يوضح حقيقة تسجيل وفيات بالإنفلونزا الحالية ووضع المشافي

أكد مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة في قطاع غزة، د. رامي العبادلة، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة في غزة لم تسجل أي حالات وفيات لمصابين بأمراض الفيروسات الموسمية منذُ بدء الموجة قبل أسابيع حتى اللحظة.

وأوضح العبادلة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة لم تسجل أيضًا أي حالات منومة من المصابين بهذه الفيروسات بحالات خطرة في أقسام العناية المركزة، مشيرًا إلى أن الفيروسات المنتشرة هي موسمية وعادةً ما تنشط في هذه الأشهر من كل عام.

وبخصوص الجرعات المضادة للفيروسات العادية، قال مدير مكافحة العدوى، إن "10 آلاف جرعة جديدة وصلت الوزارة خلال الأيام الماضية القليلة من وزارة الصحة بالضفة الغربية، وتم توزيعها على مراكز الرعاية الصحية بمحافظات القطاع الخمس".

وأضاف أن الوزارة حددت آلية معنية لتلقي هذه الجرعات، وهي: للأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص ما فوق سن 65.

وتوقع العبادلة، انخفاض اعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة القليلة.

وبشأن الإصابات بـ"كورونا"، أفاد، بأن الصحة سجلت خلال شهر نوفمبر الماضي 11 إصابة فقط، لافتًا إلى أن جميع الإصابات بهذا الفيروس لم تستدعي دخول المستشفيات، واصفًا حالات الإصابات بـ"الطفيفة".

من جهته، قال مدير صحة بين لحم، شادي اللحام، في تصريح صحفي، إن "سبب الأمراض الفيروسية التنفسية الحادة المنتشرة في البلاد، تعود لانتشار 3 فيروسات في نفس الوقت وهي: الانفلونزا الموسمية و انفلونزا H1N1 (الخنازير) وكورونا".

وأضاف مدير الصحة، اللحام، أن الفيروسات بدأت بالانتشار بوقت مبكر عن موعدها، وانتشرت بين الأطفال والشباب.

وشدّد على أن الاشخاص الذي اصيبوا بكورونا سابقاً تظهر عليهم الأعراض اشد قوة وخطورة وخاصة على كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة.

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت، أن فترة المرض تتراوح من 5-10 ايام ، فيما تختفي الأعراض تلقائياً دون تدخل، موضحة أن الانفلونزا قد تحدث مضاعفات لدى كبار السن وضعاف المناعة.

يوم أمس، أعلنت الصحة في غزة، تعزيز الوزارة لأقسام الطوارئ في المستشفيات بكوادر طبية وتمريضية إضافية للتعامل مع حجم الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين بالتزامن مع انتشار الانفلونزا الموسمية.

ووجهت، نصائح للمصابين بالأنفلونزا الموسمية وهي على النحو التالي:

1. تناول خافض الحرارة في حال ارتفاع درجة الحرارة او الام العضلات .

2. الاكثار من شرب السوائل الدافئة.

3. تناول الحمضيات لاحتوائها على فيتامين (سي) المعزز المناعة.

4. المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة الايدي.

5. تغطية الانف والفم عند العطس او السعال.

6. تجنب الاختلاط بالأخرين لمنع نقل العدوى.

7. مراجعة المستشفى في حال الشعور بضيق التنفس او القيء والاسهال المستمر.