"الخارجية": التعرف على جثامين شهداء حادثة غرق السفينة قبالة السواحل التونسية

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، اليوم الأربعاء " إن السلطات التونسية المختصة أبلغت سفارة دولة فلسطين لدى تونس بهوية جثامين شهداء لقمة العيش في حادثة غرق السفينة قبالة السواحل التونسية".

وأضاف السفير الديك في تصريح صحفي، أن الشهداء هم: خليل اسماعيل فارس، وعامر ابو زريق، ومجدي مقبل عتيق، ومحمد حيدر الشاعر، ويونس حيدر الشاعر، ومنصور الشاعر، وطلال رمضان الشاعر، وآدم شعث، ومحمد يوسف قشطة.

وأوضح أن الوزارة تتابع قضية استلام الجثامين طبقا للقوانين التونسية، ومع ذويهم لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات لنقل جثامينهم إلى قطاع غزة، واجراء الترتيبات اللازمة لمواراة الشهداء الآخرين الثرى في تونس الشقيقة.