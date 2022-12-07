"الحركة الأسيرة" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير وليد دقة

حملت الحركة الوطنية الأسيرة في بيان لها، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المصاب بسرطان الدم وليد دقة.

وقالت الحركة الأسيرة في بيانها الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" نحمل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، وعن الحالة الصحية التي وصل لها، وعن مصير مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، الذين يواجهون خطر السّجان وخطر جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، والتي تشكل اليوم أكبر الجرائم التي تستهدفنا".

وأضافت:" مؤخرًا أصبحنا نتحدث فقط عن أمراض مزمنة تصيبنا، يتم تشخيصها بعد أن تكون قد استفحلت بأجسادنا، وجل الأسرى المرضى هم ممن أمضوا سنوات تزيد عن 20 عامًا، والسؤال الكبير الذي نجدد طرحه على الجميع دون استثناء،،، إلى متى؟".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان صادر عن الحركة الوطنية الأسيرة

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد مرور 37 عامًا على اعتقال الأسير البطل والرفيق وليد دقة، تلقينا اليوم نبأ تأكيد إصابته بسرطان الدم.

لقد عاهدنا وليد القوي الثائر، والسند الحقيقي للأسرى، صاحب الإرادة والعزيمة الاستثنائية، ونحن على يقين أنّه سيكون صاحب إرادة كبيرة لمواجهة السرطان كما واجه السّجان.

نحن اخوته ورفاق دربه نؤكد على ما يلي:

أولاً: نحمل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، وعن الحالة الصحية التي وصل لها، وعن مصير مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، الذين يواجهون خطر السّجان وخطر جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، والتي تشكل اليوم أكبر الجرائم التي تستهدفنا.

ثانيا: مؤخرًا أصبحنا نتحدث فقط عن أمراض مزمنة تصيبنا، يتم تشخيصها بعد أن تكون قد استفحلت بأجسادنا، وجل الأسرى المرضى هم ممن أمضوا سنوات تزيد عن 20 عامًا، والسؤال الكبير الذي نجدد طرحه على الجميع دون استثناء،،، إلى متى؟

ثالثاً: لقد كنّا نعلم حين اتخذنا قرارنا بمقاومة هذا الاحتلال، ما يمكن أن يواجهنا سواء الاستشهاد أو الأسر، وكل ما يترتب عليه، وفي مقدمة ذلك الأمراض التي تنهش أجسادنا، ولكننا نؤكّد اليوم أننا وعلى الرغم من الألم الذي يعتصر قلوبنا حين نرى إخوتنا يغزوهم المرض، إلا أننا أكثر عزمًا وتصميمًا على مواصلة النضال حتّى الحرّيّة والاستقلال.

الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال

7/12/2022