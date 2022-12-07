بالصور استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية اطلاق نار شرق رام الله

استشهد مساء اليوم الأربعاء، شابا فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرب مستوطنة "عوفرا" شرق مدينة رام الله.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال"الإسرائيلي"، أن قوات الاحتلال (تمكنت من تحييد) منفذ عملية إطلاق النار تجاه معسكر "عوفرا" قرب بلدة سلواد شرق رام الله بعد ملاحقة مركبته وإطلاق النار عليه".

وبينت إذاعة الاحتلال، أن الشهيد الشاب تم إطلاق الرصاص عليه في بلدة دير دبوان الواقعة شرق مدينة رام الله.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية، صوراً لشهيد الشاب والتي تزعم فيها أنها لمنفذ عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة "عوفرا"، وهو من سكان بلدة سواد شرق رام الله.

بدورها، قالت مصادر صحفية فلسطينية :" إن الشهيد هو المطارد مجاهد النجار من بلدة سلواد".

في حين، قالت هيئة الشؤون المدنية، إنها أُبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب (مجاهد محمود حامد ٣٢ عاماً) ، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب بلدة سلواد.





