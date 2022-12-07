وزارة الأسرى: نتابع ببالغ الخطورة تصاعد سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال

أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، اليوم الأربعاء، أنها تتابع ببالغ الخطورة تصاعد سياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى الأبطال وكان آخرهم إصابة الأسير وليد دقة بمرض لوكيميا الدم "سرطان الدم" بعد تأخير في تشخيص حالته لأكثر من عامين، إضافة لما يقارب 30 أسيرًا مصابون بأمراض سرطانية مختلفة.

وأوضحت وزارة الأسرى، في بيان لها، أن زرع الاحتلال لأجهزة التشويش في غرف وأقسام الأسرى، والزيادة الكبيرة في أعداد المعتقلين، وانعدام التهوية، والتغذية السيئة حولت السجون إلى أكبر مكان مثالي لانتشار الأمراض والأوبئة، وجعلت من أجساد الأسرى عرضة للإصابة بكافة أشكال وأنواع الأمراض.

ودعت الوزارة، كافة مكونات الشعب الفلسطيني الرسمية والفصائلية والشعبية لوضع برنامج وطني نضالي موحد، يضمن وقف تعدي الاحتلال الهمجي والسافر على الأسرى، والضغط على المجتمع الدولي لتوفير الحد الأدنى من الحقوق والمقومات الإنسانية للأسرى داخل السجون.