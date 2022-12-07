مقاومون يطلقون النار صوب مستوطنة"عوفرا" شرق رام الله

أطلق مقاومون فلسطينيون، عصر اليوم الأربعاء7/12/2022م، النار تجاه مستوطنة "إسرائيلية" شمال شرق مدينة رام الله.

وبحسب القناة 14 "الإسرائيلية"، فأن مسلحون فلسطينيون أطلقوا النار من سيارة تجاه مستوطنة عوفرا شمال شرق رام الله، دون وقوع إصابات.

في حين، قالت صحيفة يديعوت الإسرائيلية: إن قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار على مستوطنة عوفرا شمال شرق رام الله.

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.