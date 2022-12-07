الحكومة بغزة تعلن عن أبرز قراراتها الجديدة في جلستها الأسبوعية اليوم

أعلنت المكتب الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، عن أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم.

وقررت الحكومة، إعفاء ‏المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية من التعليات الجمركية وفق ضوابط المواد الخام، وذلك دعما للمنتج المحلي.

كما قررت معالجة ملف مرابحات الموظفين لدى البنوك ما قبل عام 2014م، عبر تسديد 50% من المستحقات، واعتماد ضوابط ومحددات إقامة الحفلات.

ووافقت الحكومة، على مشروع تطوير مركز خدمات الجمهور بمديرية وزارة الداخلية-محافظة غزة، ضمن تطوير مراكز خدمات الجمهور الحكومية.

كما ووافقت على اعتماد نظام جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها لأغراض خيرية، ضمن جهود ضبط وتنظيم توزيع المساعدات.

ووافقت على إقرار توصيات الدراسة المقدمة حول الخصائص الديموغرافية والمكانية لمرتكبي الجرائم، ضمن جهود الحد من الجريمة، كما وقررت اعتماد وثيقة المؤشرات الحكومية للأعوام 2023 - 2024م.