مهجة القدس: الأسير صدام ذياب يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، الـيـوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد صدام محمود أحمد ذياب (20 عامًا) من بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 3 شهور.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 07/09/2022م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر صدام ذياب ولد بتاريخ 09/02/2003م؛ وهو أعزب، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن مجدو الاحتلالي.

