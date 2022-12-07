الاحتلال يفرج عن الأسير اعمر من طولكرم بعد قضاء محكوميته

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، الـيـوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمد منير عبد القادر اعمر (27 عامًا) من بلدة شويكة بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة شهرين ونصف.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 22/09/2022م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة حيازة سكين، وهو ينتمي لصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد اعمر ولد بتاريخ 23/07/1995م، وهو أعزب، وله اعتقال سابق في سجون الاحتلال الصهيوني؛ وأفرج عنه من سجن مجدو الاحتلالي.

