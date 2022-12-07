الداخلية تعلن كشف جديد من أسماء المسافرين غدًا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة للسفر يوم غد الخميس الموافق 8 ديسمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (250) من كشف المسافرين رقم (2022/40) هنـــــا، الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/47) هنــــا.

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الوزارة، إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما وطالبت من المسافرين إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.