الاحتلال يقتحم منزل المرابطة المقدسية "حلواني"

تواصل سلطات الاحتلال استهدافها للمرابطين والمقدسيين في المسجد الأقصى المبارك، من خلال اقتحام منازلهم وتفتيشها، وتسليمهم استدعاءات للتحقيق، أو منع السفر، وتُنذر آخرين بالإبعاد عن المسجد لفترات متفاوتة.

وسلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المرابطة المقدسية هنادي حلواني، استدعاء لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المرابطة حلواني، وسلمتها استدعاء للتحقيق الفوري معها.

وكان قد استنكر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، أمس الثلاثاء، الحملة التي تشنها جماعات المستوطنين ضد الشخصيات المقدسية، وتطالب باعتقالهم، بتهمة "التحريض على مواجهة اقتحامات الأقصى، وزيارة عوائل الشهداء".

وقال الشيخ صبري إن هذه الحملة التحريضية تستهدف كل من يقف في وجه مخططات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، مضيفا: "نحن نعتبر ما نقوم به هو واجبنا، ولا نكترث لهذه الحملات اليمينية المسعورة".