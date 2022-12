بالفيديو رجل يُلقي بيضة على ملك بريطانيا والشرطة تعتقله

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال رجل، يوم أمس الثلاثاء، للاشتباه في تورطه في حادث إلقاء بيضة على الملك تشارلز الثالث خلال زيارة لبلدته.

وقالت شرطة بيدفوردشير: إن رجلاً في العشرينات من عمره يخضع للاستجواب بشأن الاعتداء.

كان الملك تشارلز يلتقي بأفراد من الجمهور خارج مقر البلدية في لوتون، على بعد 30 ميلاً (46 كيلومترًا) شمال لندن، عندما تم إلقاء البيضة على ما يبدو. تم نقله إلى منطقة مختلفة بواسطة حراسه واستأنف مصافحة أفراد الجمهور.

سافر الملك إلى مختلف أنحاء بريطانيا منذ أن أصبح ملكًا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.

كان من المقرر أن يزور عدة مواقع في لوتون الثلاثاء، بما في ذلك محطة عبور ودار عبادة للسيخ، وفق وكالة أسوشيتد برس

في الشهر الماضي، ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عامًا، بعد إلقاء البيض على تشارلز وزوجته كاميلا، خلال زيارة إلى يورك، شمال إنجلترا. أطلق سراح الرجل فيما بعد بكفالة.

