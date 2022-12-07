أوروبا تُجمد التعاون مع شرطة الاحتلال

جمد الاتحاد الأوروبي التعاون مع شرطة الاحتلال، على خلفية المخاوف من سياسة الحكومة اليمينية المرتقبة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في تل بيب، أن الاتحاد أبلغ السفير الإسرائيلي لديه حاييم ريغيف، أنه "في الوقت الحالي سيتوقف عن الدفع بمسودة اتفاق للتعاون الاستخباري بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، وقع الجانبان على مسودة المعلومات الاستخباراتية بين تل أبيب ودول الاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن القرار هو أول إشارة أوروبية على أن تغيير السياسة الإسرائيلية في المناطق سوف يضر بالتعاون مع الاتحاد، وأوضح مصدر أن هناك ضغوط في أوروبا لأن تكون أقل تسامحا تجاه "إسرائيل" جراء تغير الحكومة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين نقل المعلومات الاستخباراتية، واضافت أنه في السنوات الأخيرة ساهمت المعلومات التي نقلتها إسرائيل بإحباط سلسلة هجمات غربية على الأراضي الأوروبية، بينما ساعدت المعلومات التي نقلها الأوروبيون على "مكافحة الجريمة المنظمة في إسرائيل".

واطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي جرى توقيعه في أيلول/ سبتمبر بعد صدور نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي فاز فيها اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، وعبر أعضاء من عدة دول أوروبية عن معارضة شديدة للصياغة المعتدلة لبنود التي تحدد التعاون مع دولة الاحتلال.

ويتوقع أن يتضمن الاتفاق بعد تعديله حظرا على تل أبيب بالقيام "بأي استخدام للمعلومات التي تحصل عليها من أوروبا في المناطق المحتلة عام 1967"، وفق ما نقلت الصحيفة عن المصادر الإسرائيلية.

وبموجب القانون الدولي، يعتبر الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية أراضي محتلة، ويدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان فيها.