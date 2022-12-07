قائمة هدافي مونديال قطر 2022.. أسماء هدافي كأس العالم بعد انتهاء دور الـ 16 كأس العالم 2022، ليلة أمس كانت الأخير في نهائيات دور الـ 16 لمونديال قطر 2022، حيث لحق بموكب المتأهلين لدور الثمانية المنتخب المغربي بعد أن أقصى نظيره الإسباني بركلات الترجيح، كما تأهل المنتخب البرتغالي بعدم حقق فوزرا ساحقاً على نظيره السويسري بستة أهداف مقابل هدف وحيد، وبعد كل هذا أسدل الستار على مباريات دور الـ16 لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والتي ستستمر حتى 18 ديسمبر 2022، وبانتظار لعب مباريات دور ربع النهائي في البطولة بمشاركة الثمانية الكبار الذين تأهلوا إلى دور الثمانية.

أسماء هدافي مونديال قطر

بعد أن استدل الستار عن مباريات دور الـ 16، قائمة هدافي مونديال قطر 2022.. أسماء هدافي كأس العالم بعد انتهاء دور الـ 16 كأس العالم 2022، والفاصل بين دور الـ 16 ودور الثمانية، يبدأ عشاق كرة القدم في البحث عن أسماء هدافي كأس العالم 2022 حتى انتهاء دور الـ 16، فالمنافسة قوية بين النجوم، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسماء هدافي مونديال قطر، لتطلعوا عليها، لكن المنافسة لا تزال قائمة حتى المباراة النهائية لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

لكل من فاته : ملخص كامل HD بصوت خليل البلوشي و التاهل التاريخي لمنتخب المغرب ضد اسبانيا 😍😍👏👏👏#المغرب_اسبانيا #كأس_العالم



pic.twitter.com/yF3C8ONHeY — اهداف كاس العالم 2022 HD (@Meshkas14) December 7, 2022

يسجل ويصنع .. يرتد ويرعب بسرعته الخارقة



مواجهة مبابي صداع حقيقي 👏 pic.twitter.com/E1vSEMRyw6 — محمد عواد (@mohammedawaad) December 4, 2022

من هو هداف مونديال قطر 2022

ويهتم عشاق الساحرة المستديرة في البحث عن، من هو هداف مونديال قطر 2022، لاسيما بعد انتهاء مرحلة دور الـ 16 من البطولة، وانتظار بدء مرحلة دور الثمانية الأكثر حسماً، وبالاطلاع على هدافي كأس العالم حتى هذه اللحظة، فقد انفرد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، مبتعداً بفارق، هدفين عن كل من، الهولندي كودي جاكبو، الإنجليزي ماركوس راشفورد، الإنجليزي بوكايو ساكا، الإسباني ألفارو موراتا، الإكوادوري إينير فالنسيا، الفرنسي أوليفييه جيرو، البرازيلي ريشارليسون، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي غونسالو راموس.

البرتغال 6 - 1 سويسرا : اهداف المباراة كاملة HD بتعليق حفيظ الدراجي 😍🔥👏👏👏#البرتغال_سويسرا #كأس_العالم pic.twitter.com/je9EgNNqlX — اهداف كاس العالم 2022 HD (@Meshkas14) December 6, 2022

🎥 إنهاء ولا فالخيال يا مبابي!😰😰😰



pic.twitter.com/GvfHIX5P2F — عز (@1Mmnb) December 4, 2022

قائمة هدافي كأس العالم 2022

سيضع فريق العمل في الوكالة بين أيدكم، قائمة هدافي كأس العالم 2022، الذين سجلوا هدفين في كأس العالم حيث إن عددهم 17 لاعبا من عدة منتخبات سواء باقية في البطولة، أو من أقصي من الملاعب وانتهى دوره، وهم جوليان ألفاريز (الأرجنتين)، وبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، مهدي طارمي (إيران)، فيران توريس (إسبانيا)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش ورفائيل لياو (البرتغال)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس ونيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسينت أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا)، قائمة هدافي مونديال قطر 2022.. أسماء هدافي كأس العالم بعد انتهاء دور الـ 16 كأس العالم 2022.