تفاصيل نجاة ضابط "إسرائيلي" من عملية إطلاق نار جنوب الخليل

تعرضت سيارة "إسرائيلية" الليلة الماضية، لعملية إطلاق نار على طريق جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد مسؤولون أمنيون وفق "يديعوت أحرونوت"، بأن إطلاق النار الذي حدث على سيارة إسرائيلية في جبل الخليل تم باستخدام سلاح من نوع "Airsoft"، ويكشف تحقيق أولي أن المنفذين أطلقوا النار على السيارة التي كان بداخلها الضابط.

وأوضحوا أنه لم تقع إصابات في عملية إطلاق النار، فيما أجرت قوات الجيش عملية بحث وتمشيط لكشف المنفذين.

وأفادت مصادر عبرية بأن مسلحين فلسطينيين ترجلا من سيارة وأطلقا النار على المركبة الإسرائيلية بواسطة مسدس وانسحبا.