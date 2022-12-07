إصابة شاب برصاص الاحتلال في رام الله

أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في رام الله، اليوم الأربعاء 7/12/2022، فيما هاجم مستوطنون مدرسة في نابلس، وأغلق الاحتلال حاجز حوارة جنوب المدينة.

وأصيب الشاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها قرية كفر عين، شمال غرب رام الله.

وأفادت وزارة الصحة، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر والحوض والفخذ، ووصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة.

واندلعت المواجهات في قريتي كفر عين والنبي صالح، حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه منازل المواطنين.

وداهم الاحتلال عددا من المحال التجارية من أجل الاستيلاء على تسجيلات كاميرات المراقبة، وحطموا محتويات عدد منها، إضافة إلى تحطيم بوابة محطة الكهرباء المركزية في قرية النبي صالح، والمغذية لقرى بني زيد الغربية (بيت ريما، دير غسانة، النبي صالح، كفرعين، قرواة بني زيد).

وفي نابلس، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حاجز حوارة العسكري، جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز ومنعت المركبات من المرور من خلاله، من كلا الاتجاهين.

وفي ذات السياق، هاجم مستوطنون، مدرسة مادما الثانوية للبنات جنوب نابلس، وتصدى الأهالي لهم.

وهاجمت مجموعة من مستوطني "يتسهار" المدرسة بالحجارة بحماية من جيش الاحتلال، وتصدى المواطنون لهم، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع اتجاه المواطنين ومنازلهم.

واضطرت إدارة المدرسة إلى إخلاء الطالبات، وإنهاء الدوام المدرسي حفاظا على سلامتهن.