بالفيديو فيديو مؤثر.. أم جزائرية تفاجئ ابنها في مونديال قطر 2022

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأم جزائرية اختارت أن تفاجئ ابنها الذي يعمل كحارس أمني متطوع في مونديال "قطر 2022".

وتظهر في المقطع الذي حظي بإشادة واسعة، الأم الجزائرية وهي تمشي باتجاه ولدها المدعو مهدي والبالغ 28 عاماً، وهو يقف لمساعدة المشجعين أثناء عمله، ليتفاجأ برؤية أمه قبل أن يقوم بعناقها والبكاء في أحضانها.

وبحسب مغردين فإن المرأة من ولاية قسنطينة وأبناءها الثلاثة يعملون في قطر، وقد قررت زيارتهم بعد فراق دام أكثر من عام ونصف العام، وذلك بإخبار واحد منهم فقط كي ترى ردة فعلهم.

يذكر أنه يتواجد حالياً في قطر نحو 20 ألف متطوع يشاركون في نهائيات كأس العالم 2022.