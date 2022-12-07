الصحة : 3 أمراض فيروسية وراء الانتشار الكبير للأنفلونزا وأعراض حادة لمن أصيب بكورونا سابقاً

قال شادي اللحام مدير صحة بيت لحم اليوم الاربعاء 7/12/2022، ان السيناريوهات التي توقعتها وزارة الصحة بشأن الانفلونزا حصلت ولكنها كانت أشد قوة وأكثر انتشاراً .

وقال اللحام خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، إن سبب الأمراض الفيروسية التنفسية الحادة المنتشرة تعود لانتشار 3 فيروسات في نفس الوقت وهي الانفلونزا الموسمية و انفلونزا H1N1 (إنفلونزا الخنازير) وكورونا .

وبين اللحام ان الفيروسات بدأت بالانتشار بوقت مبكر عن موعدها ، وانتشرت بين الاطفال والشباب ، مشدداً على ان الاشخاص الذي اصيبوا بكورونا سابقاً تظهر عليهم الاعراض اشد قوة وخطورة وخاصة على كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة.

وبشأن الاعراض ، قال "الاعراض تتفاوت من شخص لأخر ، حيث ان المرضى يصابون بحرارة وألم في العضلات بالإضافة اعراض في الجهاز التنفسي ، موضحاً أن هناك اشخاص احتاجوا إلى إدخال وهناك من أثرت عليهم الالتهابات على عضلة القلب .

وبشأن استعدادات الوزارة ، بين أن الوزارة وفرت التطعيم في مراكز الصحة وأعطينا جرعات للأشخاص من هم في دائرة الخطر ، بالإضافة الى وتوفير التطعيم ضد فيروس كورونا ، والأدوية لمرضى الانفلونزا أو كورونا ، مشيرا إلى وجود قدرات استيعابية في المشافي لاستقبال المرضى .

وطالب اللحام المواطنين بتحسين مناعتهم بشرب السؤال الساخنة وأخد التطعيم المبكر وعدم المخالطة .