ركلات الترجيح بين المغرب واسبانيا- شاهد ركلات ترجيح المغرب ضد إسبانيا في كأس العالم 2022 فيديو، في مفاجأة كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022، حقق المنتخب المغربي انتصارا مهما بركلات الترجيح بعدما تعادل المنتخبان في دقائق المباراة الرسمية والأشواط الإضافية، حيث تغلب لاعبو المنتخب المغربي العربي على لاعبي نظيره الإسباني بتسجيل ثلاثة ركلات ترجيح، مقابل صفر للإسباني، وهو ما أدى إلى تأهل المغرب إلى دور رب النهائي "دور الثمانية"، في هذه النسخة من مونديال قطر 2022، وهو انجاز تاريخي كأول منتخب عربي في تاريخ البطولة يصل إلى هذه المرحلة من المونديال، وسط فرحة عمت الوطن العربي أجمع، إضافة إلى الإشادات الواسعة التي تلقاها لاعبي الفريق من الجماهير المناصرة لهم.

ملخص ضربات الترجيح بين المغرب واسبانيا

وتأهل المنتخب المغربي على نظيره الإسباني في أعظم مسابقة كروية في العالم، ركلات الترجيح بين المغرب واسبانيا- شاهد ركلات ترجيح المغرب ضد إسبانيا في كأس العالم 2022 فيديو، حيث استطاع المغرب أن يكون بين الثمانية الكبار على مستوى العالم، بعدما أسدل الستار رسميا عن المتأهلين للدور المقبل من نهائيات كأس العالم 2022، ويضع بين أيديكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ملخص ضربات الترجيح بين المغرب واسبانيا.

شاهد ركلات الترجيح بين المغرب وإسبانيا في كأس العالم 3_0

وأسدل الستار مساء يوم الثلاثاء، شاهد ركلات الترجيح بين المغرب وإسبانيا في كأس العالم 3_0، على مباريات دور الـ 16 لنهائيات النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والتي ستستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، وتم تحديد المتأهلين لدور الثمانية، فهم منتخبات قوية والمنافسة ستشتد بينهم، حيث إن قائمة المتأهلين هم، المنتخب البرازيلي، والمنتخب الفرنسي، والمنتخب المغربي، والمنتخب البرتغالي، والمنتخب الإنجليزي، والمنتخب الارجنتيني، والمنتخب الكرواتي، والمنتخب الهولندي، حيث سيشهد الدور المقبل مباريات نارية من العيار الثقيل بين المنتخبات المتأهلة.

اسبانيا والمغرب ..

قُرب جغرافي و بُعد فني !

أسود الأطلس حالمون .. والحالم لا يكسره شيء أبدًا أبدًا !

كل التوفيق لممثل العرب .. فخرنا🇲🇦❤️.#المغرب_اسبانيا pic.twitter.com/5wcKvlOMDq — Abdullah🇦🇷❤️ (@ii2xilrSA) December 6, 2022

ركلات الجزاء بين المغرب واسبانيا

ويهتم عشاق كرة القدم لاسيما من فاتهم دقائق المباراة في البحث عن، ركلات الجزاء بين المغرب واسبانيا، حيث حقق المنتخب المغرب مفاجأة من العيار الثقيل، ودخل التاريخ من أوسع أبوابه كأول منتخب عربي يتأهل للدور ربع النهائي من كنهائيات كأس العالم منذ نشأتها، حيث اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر يوم أمس الثلاثاء، بتأهل منتخبي المغرب والبرتغال، ولحق كل من المغرب والبرتغال بركب المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، التالية: هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، والبرازيل، ركلات الترجيح بين المغرب واسبانيا- شاهد ركلات ترجيح المغرب ضد إسبانيا في كأس العالم 2022 فيديو.