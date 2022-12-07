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بالفيديو
هتافات أمام المنزل الذي كان محاصرًا بداخله أحد الشبان في نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:44 ص
07 ديسمبر 2022
هتافات أمام المنزل الذي كان محاصرًا بداخله أحد الشبان في نابلس
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