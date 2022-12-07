بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 7/12/2022 ، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. النائب باسم الزعارير- السموع غرب الخليل

٢. قاسم محمد ناجي داود- بيت دقو شمال غرب القدس

٣. محمد أحمد ناجي داود- بيت دقو

٤. سعيد مصطفى اسبيتان داود- بيت دقو

٥. مؤمن مصطفى سرحان مرار- بيت دقو

٦. مظفر مشهور اسبيتان داود- بيت دقو

٧. كرم حاتم ريان- بيت دقو

٨. المحرر إبراهيم عبد الله- بيت لحم

٩. المحرر عيسى العروج- بيت لحم

١٠. المحرر منير محمد العروج- بيت لحم

١١. المحرر أحمد خالد العساكرة- بيت لحم

١٢. موسى أبو مفرح- تقوع جنوب شرق بيت لحم

١٣. المحرر أيمن أبو عواد- السموع