بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 7/12/2022 ، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. النائب باسم الزعارير- السموع غرب الخليل
٢. قاسم محمد ناجي داود- بيت دقو شمال غرب القدس
٣. محمد أحمد ناجي داود- بيت دقو
٤. سعيد مصطفى اسبيتان داود- بيت دقو
٥. مؤمن مصطفى سرحان مرار- بيت دقو
٦. مظفر مشهور اسبيتان داود- بيت دقو
٧. كرم حاتم ريان- بيت دقو
٨. المحرر إبراهيم عبد الله- بيت لحم
٩. المحرر عيسى العروج- بيت لحم
١٠. المحرر منير محمد العروج- بيت لحم
١١. المحرر أحمد خالد العساكرة- بيت لحم
١٢. موسى أبو مفرح- تقوع جنوب شرق بيت لحم
١٣. المحرر أيمن أبو عواد- السموع