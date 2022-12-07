"عرين الأسود": أفشلنا مخططاً لقوات الاحتلال في نابلس وحققنا إصابات بالغة في صفوفهم

أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، صباح اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، عن إفشال مخطط للاحتلال في محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، مؤكداً أن المقاومة لا زالت حيّة وأن يدها على الزناد.

وأصيب 3 مواطنين بالرصاص الحي وآخرون بشظايا صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس ومحاصرة أحد المنازل في البلدة القديمة وحارة الياسمينة، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين ومقاتلين من كتيبة نابلس .

قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت أحد المنازل في البلدة القديمة يعود للمطارد احمد ابو لؤي النابلسي.

وقال مراسلنا: إن قوة عسكرية مؤلمة اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت البلدة القديمة فيها، قبل أن يسمع أصوات اطلاق نار داخلها.

نص البيان كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ

صدق الله العظيم

هذا بيان مقتضب

من أراد العز فالعز هنا شامخ مابين حدٍّ وزناد ...

أيها الأغبياء أنحذر مقاتلينا قبل ساعات ونغدر فجرا ؟؟؟لا والله الذي رفع السماوات بلا عمد إنا كنا نعلم بأمر جلل وتجهزنا له جيدا وحذرنا منه وأعلنا النفير وحاصرناكم ولم تحاصرونا في كل زقاق وفي كل بيت

أيها المواطنون الأحرار يا أشرف الناس وأطهر ما خلق الله على هذه البسيطة بفضل الله ويقظة أبناء العرين ويقظة المقاومة أكتشف جند العرين القوات الخاصة منذ الساعة 6 من فجر هذا اليوم وأفشلت مجموعة عرين الأسود وجند المقاومة من الفصائل الأخرى مخططاتهم وانقض مقاتلي العرين والمقاومين الباسل على القوات الخاصة واليمام وقوات الإسناد من كل نحو وصوب ببنادقهم الطاهرة والعبوات المباركة محققين بهم بفضل الله بالغ الإصابات ولم يصب أي أسد من أسود العرين أو المقاومة بأي أذى

حربنا معكم طويلة فإنتظروا إنا منتظرون

نقول لقائد وحدة اليمام الذي قال إن العرين ينتهي عندما ندخل البلدة القديمة ننفذ اعتقال هادئ هذا زمانٌ ولى ولن يعود وسيرى العرين وشعب العرين من سيحاصر من

أيها المقاومين في نابلس وجنين والخليل ورام الله اليقظة التامة لا نوم بعد اليوم والنصر حليفنا بإذن الله

أخوتكم مجموعة عرين الأسود ...