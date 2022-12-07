مقـــاومو نابلس يحبطون اعتقال أحد المقاومين بعد مداهمة الاحتلال للبلدة القديمة

أصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي وآخرون بشظايا صباح اليوم الأربعاء 7/12/2022، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس ومحاصرة أحد المنازل في البلدة القديمة وحارة الياسمينة ، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين ومقاتلين من كتيبة نابلس ، التي أفشلت عملية اعتقال أحد المطلوبين.

قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت أحد المنازل في البلدة القديمة يعود لأحد المقاومين.

وقال مراسلنا إن قوة عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت البلدة القديمة فيها، قبل أن يسمع أصوات اطلاق نار داخلها.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في المدينة عن تأخير الدوام ساعة واحدة، أو لحين تأكيد انسحاب الاحتلال حرصا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية.

وأكدت "سرايا القدس- كتيبة نابلس، فجر اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في في عدة مناطق بمحافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، تزامناً مع اقتحام أحياء عدة في المدينة.

وقالت كتيبة نابلس في بلاغ عسكري صدر عنها، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في محيط "المنطقة الشرقية" بصليات كثيفة من الرصاص، إضافة إلى أنهم يخوضون اشتباكات مسلحة في محيط "الياسمينة" ويحققون إصابات مباشرة.

وأضافت، أن مقاتليها استهدفوا تجمعا لقوات وآليات الاحتلال في "البلدة القديمة" بصليات كثيفة من الرصاص.