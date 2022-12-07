بالفيديو كتيبة نابلس: جيش الاحتلال هرب من نابلس تحت ضربات المجاهدين

أكدت "سرايا القدس- كتيبة نابلس، فجر اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، أن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في في عدة مناطق بمحافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، تزامناً مع اقتحام أحياء عدة في المدينة.

وقالت كتيبة نابلس في بلاغ عسكري صدر عنها، إن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في محيط "المنطقة الشرقية" بصليات كثيفة من الرصاص، إضافة إلى أنهم يخوضون اشتباكات مسلحة في محيط "الياسمينة" ويحققون إصابات مباشرة.

وأضافت، أن مقاتليها استهدفوا تجمعا لقوات وآليات الاحتلال في "البلدة القديمة" بصليات كثيفة من الرصاص.

واقتحمت قوات الاحتلال المدججة بالأسحلة الثقيلة والآليات العسكرية مدنية نابلس، وحاصرت البلدة القديمة، وحارة الياسمينة، بينما تصدى المقاومون للاقتحام وأمطروا قوات الاحتلال بصليات من الرصاص، مما أجبرهم إلى الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم نابلس من مناطق الطور وشارع عصيرة، باتجاه البلدة القديمة، وسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات داخل البلدة القديمة؛ لا سيما حي الياسمينة وحوش العطعوط والفاطمية والحي الغربي منها.

نص البلاغ العسكري كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}

بلاغ عسكري صادر عن

..::: سرايـا القـدس كتيبـة نابلس :::..

التصدي لقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة.

بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا فجر اليوم من التصدي لقوات وآليات الاحتلال وتعزيزاته الكبيرة التي وصلت البلدة من أكثر من محور وفور اكتشافهم من قبل مجاهدينا باشروهم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص حيث خاض مجاهدونا اشتباكات عنيفة في «البلدة القديمة-محيط الياسمينة» موقعين قوات الاحتلال تحت وابل كبير من الرصاص والعبوات المتفجرة كما تمكن مجاهدونا من استهداف قوة في «محيط الياسمينة» بصليات كثيفة من الرصاص محققين اصابات مباشرة في صفوف العدو وإجبارهم على الهروب تحت ضربات المجاهدين.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القـدس-كتيبة نابلس

الأربعاء 7/ديسمبر2022