ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول رغم انخفاض "النفيس" عالمياً بفعل تراجع الدولار، وتراجعت أسعار الذهب عند آخر إغلاق للتداولات، بفعل عودة الدولار للصعود بدعم الرهانات على أن البيانات القوية للوظائف الأمريكية قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية –سعر الذهب في السعودية بالريال والدولار

وبحلول الساعة 1833 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1769.14 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% عند التسوية إلى 1781.13 دولار للأوقية.

ويتجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة على الدولار خلال منتصف الشهر الجاري بواقع 50 نقطة أساس بعد قيامه برفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة اساس على مدار أربع مرات متتالية.

وفي تصريحات سابقة المح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن هناك توجه لتقليص وتيرة الزيادات المتوقعة على أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء؟

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 إلى 217.61 ريال (57.89 دولار)، مقابل 217.02 ريال (57.87 دولار) خلال تعاملات أمس الأحد بحسب منصة "suadigoldprice.com" لرصد أسعار الذهب.

وتراوح سعر شراء الذهب عيار 24 في السعودية بالمصنعية والضريبة بين 225 و260 ريالاً، وفقا لمتداولين.

ويختلف سعر البيع والشراء للذهب في السعودية بحسب المتجر وتشكيلة المجوهرات وحداثتها وتكلفة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم

وانتعش سعر الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 إلى 190.41 ريال (50.66 دولار)، مقابل 189.89 ريال (50.64 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية مستوى163.21 ريال (43.42 دولار)، مقابل 162.76 ريال (43.40 دولار) بنهاية تداولات أمس الإثنين.

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وسجل سعر الذهب في السعودية بالمصنعية للجرام عيار 21 نحو 195 ريالاً - و230 ريالاً، مقابل 198 ريالاً إلى 233 ريالا عند إغلاق تداولات أمس.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

تراوح سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 24 اليوم بين 222 ريالا سعوديا إلى 227 ريالا سعوديا.

كما تراوح سعر شراء الذهب المُستعمل اليوم في السعودية عيار 24 بين 213 ريالا سعوديا إلى 214 ريالا سعوديا، وفق متداولين.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية نحو 1822.95 ريالاً (486.12 دولار)، فيما سجل سعر أوقية الذهب 6591.87 ريالاً (1757.83 دولار).

كما سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام في السعودية نحو 21962.23 ريال سعودي.

وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم 238720 ريال.

ومن المتعارف عليه أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5% أي الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها

ويرتبط سعر الذهب في السعودية بشكل كبير بتحركات أسعار الذهب في السوق العالمي نظرا لأن سعر الريال السعودي ثابت أمام الدولار.