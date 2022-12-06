سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 7 ديسمبر 2022-سبب هبوط الليرة السورية- على الرغم من ارتفاع في سعر الدولار اليوم 7 ديسمبر في سوريا وصعوده أمام الليرة خلال تعاملاته الصباحية، لدى السوق السوداء، يتأثر سعر الليرة السورية مقابل الدولار كثيرا في بلد يتضرر بشدة من العقوبات الغربية ويواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وشهد سعر تحويل الدولار إلى الليرة السورية اليوم ارتفاعا جديدا إلى مستوى 5830 ليرة للدولار الواحد، وهذا السعر مرتفع للغاية مقارنة بنحو 46 ليرة سورية فقط في 2011، وقد فشلت تدخلات البنك المركزي السوري عدة مرات لإنقاذ العملة في ظل انهيار احتياطي المصرف المركزي السوري من العملات الأجنبية.

ويرتفع التضخم بشدة في ظل تداعي العملة السورية المحلية، كما يواجه الكثير من السوريين العاديين صعوبة في تحمل تكاليف الأشياء الأساسية مثل الغذاء والطاقة وأغلب السلع الضرورية.

واستفحلت السوق السوداء في سوريا، لتبلغ نحو 90% من الاقتصاد، في حين تبلغ النسبة رسمياً أكثر من 40%.

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ويُقدّر اقتصاديون تنامي اقتصاد الظل، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 2010 إلى نحو 90% اليوم، وتشير الأرقام الرسمية وتصريح سابق نائب رئيس الوزراء الأسبق عبدالله الدردري إلى أنّ الاقتصاد غير الشرعي والمرخص، كان يشكل 42% عام 2011 ويستوعب نحو 43% من قوة العمل ويساهم بأكثر من 35% من إجمالي الناتج المحلي.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022 عند 3015 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

قفز سعر صرف الدولار مجددا اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 5800 ليرة للشراء و5860 ليرة للبيع، مقابل 5760 ليرة للشراء و5830 ليرة للبيع، أمس.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي نحو 586 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

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سعر اليورو اليوم في سوريا في البنك المركزي

يبلغ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3162.89 للدولار الواحد وهو نفس سعر الأمس.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وسجل سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء نحو 6087 ليرة للشراء و6155 ليرة للبيع، مقابل 6077 ليرة للشراء و6156 ليرة للبيع، أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 309 ليرات سورية للشراء و315 ليرة سورية للبيع، مقابل 307 ليرات سورية للشراء و313 ليرة سورية للبيع، أمس.

كم تساوي 100 ليرة تركية في سوريا؟

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 ليرة تركية تساوي 31500 ليرة سورية.