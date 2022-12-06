سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7/12/2022-سعر الذهب بالدولار، يسأل كثيرون عن سعر الذهب في مصر اليوم، حيث خرج سوق الذهب في مصر عن السيطرة في التسعير، وفق ما أعلن هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، والذي أكد أنّ عدداً كبيراً من التجار قرروا التوقف عن نشر أسعار الذهب بعد الزيادات الكبيرة والمتسارعة.

شهدت الأسعار اليوم تعاملات دراماتيكية، بين الارتفاع الكبير والانخفاض السريع، في وقت اختلفت فيه تلك الأسعار بين التجار.

سعر الذهب اليوم بمصر اليوم

وتشهد أسعار الذهب في مصر اليوم تضاربا كبيرا بعد أزمة شهدتها أمس حيث قفزت أسعار الذهب إلى أكثر من 1800 جنيه لعيار 21 الأكثر تداولا في مصر ، فيما اعتبره المتخصصون تلاعبا في الأسعار .

وعاودت بعض الشركات العاملة في سوق الذهب في مصر الإعلان عن الاسعار مجددا ً في وقت رفض البعض الإعلان عن الأسعار.

وعادت منصة تداول الذهب أي صاغة لنشر أسعار الذهب مجدداً صباح اليوم عندما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1650 جنيها بدلاً من 1800 جنيها بداية اليوم في الساعة الثانية عشر غير أنها عادت مجدداً لوقف الإعلان عن الأسعار بعد ارتفاعه مرة آخري إلى 1750 جنيها للجرام عيار 21 .

ووفقا لبيان "آي صاغة" المتخصصة في الأسعار، فقد أوقفت تسعير الذهب في مصر مرة أخري وأنها لن تشارك في تدمير مدخرات المواطنين ومقدرات الوطن

وقالت "آي صاغة" في بيان منتصف اليوم على لسان سعيد إمبابي المدير التنفيذي للمنصة " لن نشارك في التلاعب في سوق الذهب، مؤكدًا أن بعض التجار يتلاعبون لتحقيق مصالح خاصة تؤدي إلى تدمير المدخرات والسوق"

وطالب بضرورة تدخل الدولة والأجهزة الرقابية لضبط تسعير الذهب ومعالجة العوامل الذى أدت إلى انفصال السعر المحلي عن العالمي .

يأتي ذلك في وقت سجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا محدود ليصل سعر الأوقية إلى 1778 دولار للتعاملات الفورية .

"تتجه أغلب الشركات والمحال التجارية في سوق الذهب بمصر لوقف إعلان الأسعار لعدم التورط في عمليات التلاعب في الأسعار وفقما ذكر أمير رزق خبير في شؤون الذهب .

وتراجعت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم بشكل مفاجئ حيث فقد جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 200 جنيه دفعة واحدة ليصل إلى 1650 جنيها ، ثم عاود مرة آخري للصعود للوصل إلى سعر 1750 جنيها.

وقال هاني ميلاد، إن ما يحدث ناتج عن وجود قوة شرائية تتدخل بهدف تحقيق مصالح، مؤكدًأ أن المستوردين يتدخلون بعمليات شراء قوية للذهب بهدف تصديره، وتوفير الدولار لشراء السلع، بعيداً عن سوق الذهب.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب إن الأسعار التى يشهدها سوق الذهب في مصر "فلكية وغير معقولة"، مؤكدًا أن تراجع أسعار الذهب سيحدث في حالة وجود وفرة دولارية مع وصول أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار

ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعا لمناقشة الموافقة على قرض مصر بقيمة 3 مليار دولارات واعتماد تسليم الدفعة الأولي بقيمة 750 مليون دولار في 16 من ديسمبر الجاري بحسب موقع الصندوق .

سعر الذهب اليوم بمصر اليوم الأربعاء 7/12/2022-سعر الذهب بالدولار

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7/12/2022-سعر الذهب بالدولار، يسأل كثيرون عن سعر الذهب في مصر اليوم، حيث خرج سوق الذهب في مصر عن السيطرة في التسعير، وفق ما أعلن هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، والذي أكد أنّ عدداً كبيراً من التجار قرروا التوقف عن نشر أسعار الذهب بعد الزيادات الكبيرة والمتسارعة.

شهدت الأسعار اليوم تعاملات دراماتيكية، بين الارتفاع الكبير والانخفاض السريع، في وقت اختلفت فيه تلك الأسعار بين التجار.

سعر الذهب اليوم بمصر اليوم

وتشهد أسعار الذهب في مصر اليوم تضاربا كبيرا بعد أزمة شهدتها أمس حيث قفزت أسعار الذهب إلى أكثر من 1800 جنيه لعيار 21 الأكثر تداولا في مصر ، فيما اعتبره المتخصصون تلاعبا في الأسعار .

وعاودت بعض الشركات العاملة في سوق الذهب في مصر الإعلان عن الاسعار مجددا ً في وقت رفض البعض الإعلان عن الأسعار.

وعادت منصة تداول الذهب أي صاغة لنشر أسعار الذهب مجدداً صباح اليوم عندما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1650 جنيها بدلاً من 1800 جنيها بداية اليوم في الساعة الثانية عشر غير أنها عادت مجدداً لوقف الإعلان عن الأسعار بعد ارتفاعه مرة آخري إلى 1750 جنيها للجرام عيار 21 .

ووفقا لبيان "آي صاغة" المتخصصة في الأسعار، فقد أوقفت تسعير الذهب في مصر مرة أخري وأنها لن تشارك في تدمير مدخرات المواطنين ومقدرات الوطن

وقالت "آي صاغة" في بيان منتصف اليوم على لسان سعيد إمبابي المدير التنفيذي للمنصة " لن نشارك في التلاعب في سوق الذهب، مؤكدًا أن بعض التجار يتلاعبون لتحقيق مصالح خاصة تؤدي إلى تدمير المدخرات والسوق"

وطالب بضرورة تدخل الدولة والأجهزة الرقابية لضبط تسعير الذهب ومعالجة العوامل الذى أدت إلى انفصال السعر المحلي عن العالمي .

يأتي ذلك في وقت سجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا محدود ليصل سعر الأوقية إلى 1778 دولار للتعاملات الفورية .

"تتجه أغلب الشركات والمحال التجارية في سوق الذهب بمصر لوقف إعلان الأسعار لعدم التورط في عمليات التلاعب في الأسعار وفقما ذكر أمير رزق خبير في شؤون الذهب .

وتراجعت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم بشكل مفاجئ حيث فقد جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 200 جنيه دفعة واحدة ليصل إلى 1650 جنيها ، ثم عاود مرة آخري للصعود للوصل إلى سعر 1750 جنيها.

وقال هاني ميلاد، إن ما يحدث ناتج عن وجود قوة شرائية تتدخل بهدف تحقيق مصالح، مؤكدًأ أن المستوردين يتدخلون بعمليات شراء قوية للذهب بهدف تصديره، وتوفير الدولار لشراء السلع، بعيداً عن سوق الذهب.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب إن الأسعار التى يشهدها سوق الذهب في مصر "فلكية وغير معقولة"، مؤكدًا أن تراجع أسعار الذهب سيحدث في حالة وجود وفرة دولارية مع وصول أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار

ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعا لمناقشة الموافقة على قرض مصر بقيمة 3 مليار دولارات واعتماد تسليم الدفعة الأولي بقيمة 750 مليون دولار في 16 من ديسمبر الجاري بحسب موقع الصندوق .