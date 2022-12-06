سبب جلوس رونالدو على دكة الاحتياط في مواجهة البرتغال وسويسرا في مونديال قطر 2022

سبب جلوس رونالدو على دكة الاحتياط في مواجهة البرتغال وسويسرا في مونديال قطر، أمر يجري البحث عنه كثيراً لدى متابعي كرة القدم المستديرة في مواجهات مونديال قطر 2022، خاصةً أن فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال استبعد الأيقونة كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق الأساسية التي ستواجه سويسرا على أرضية ستاد لوسيل ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، وسنقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سبب جلوس رونالدو على دكة الاحتياط في مواجهة البرتغال وسويسرا في مونديال قطر.

وانطلقت صافرة البداية في مباراة البرتغال وسويسرا في كأس العالم قطر 2022، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 في مونديال قطر 2022.

سبب جلوس رونالدو على دكة الاحتياط في مواجهة البرتغال وسويسرا في مونديال قطر

يأتي هذا الاستبعاد وسط توقعات تشير إلى أنه يعود لتصرف "الدون" المثير للجدل عقب استبداله في اللقاء الماضي أمام منتخب كوريا الجنوبية في دور المجموعات.

وكان هناك بعض المطالبات في الفترة الماضية بجلوس صاروخ ماديرا على دكة البدلاء أمام سويسرا وذلك بعد الأداء المتواضع الذي قدمه ضد كوريا الجنوبية.

رونالدو خارج تشكيلة البرتغال الأساسية أمام سويسرا

فيما يلي تشكيلة "برازيليي أوروبا" الرسمية التي ستخوض اللقاء أمام المنتخب السويسري اليوم:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، بيبي، روبن دياش، رافاييل غيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديش، غونكالو راموس.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، جواو فيليكس، أوتافيو.

حكم مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة البرتغال وسويسرا اليوم في كأس العالم قطر 2022، وهو الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس الذي بدأ مسيرته في التحكيم الدولي عام 2014، وسبق له أن أدار مبارتين في كأس العالم النسخة الحالية، الأولى بين الدنمارك وتونس، والثانية بين المغرب وبلجيكا في دور المجموعات.

وسينضم إلى راموس في الطاقم التحكيمي لهذه المواجهة كل من الحكم المساعد ألبيرتو مينديز، والحكم المساعد الثاني ميغيل باريديس، والحكم الرابع إستفان كوفاكس، وحكام تقنية الفار درو فيشير وماسيلميانو ايراتي.

مدرب البرتغال يوضح سبب جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء أمام سويسرا

كشف فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال سبب إجلاس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء ضد منتخب سويسرا في ختام منافسات دور ال16 من كأس العالم.

وينتظر منتخب المغرب تحديد هوية المنتخب الأخير المرشح للتأهل لربع نهائي كأس العالم.

وقال فرناندو سانتوس في تصريحات إعلامية ما قبل المباراة:" وجود كريستيانو رونالدو على الدكة خيار إستراتيجي ".

وأضاف: " كان شيئا تم إعداده بالفعل لهذه المباراة، هذا الموضوع مغلق ".

وواصل: " إنه محترف مثالي وإذا كان عليه القدوم فإنه سيساعد البرتغال بالتأكيد ".

ويعوض جونكالو راموس المهاجم البرتغالي مواطنه كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي بجانب جواو فليكس نجم أتلتيكو مدريد.

تشكيل البرتغال أمام سويسرا في كأس العالم

حراسة المرمى: كوستا.

خط الدفاع: دالوت، بيبي، أنطونيو سيلفا، جيريرو.

خط الوسط: برناردو سيلفا، ويليام كارفاليو، أوتافيو.

خط الهجوم: جواو فيليكس، جونسالو راموس، برونو فيرنانديز.

تشكيل سويسرا أمام البرتغال في كأس العالم

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: فيرنانديز، أكانجي، شار، رودريجيز.

خط الوسط: ريمو فريلير، جبريل سو، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: شاكيري، إيبولو، روبن فارجاس.

تفاصيل مدرب البرتغال يوضح سبب جلوس

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ماذا قال سانتوس عن انتقال رونالدو إلى النصر؟

أقر فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال في تصريحات إعلامية، بأنه لم يتحدث مع النجم كريستيانو رونالدو عن انتقاله المحتمل إلى نادي النصر السعودي.

وأنهى الهداف المخضرم عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي مؤخراً وأصبح لاعباً حراً يستطيع اختيار أي وجهة يريدها شرط التوصل لاتفاق مناسب حول الأجور ومدة العقد.

وأكدت الصحف الأوروبية خلال الساعات الماضية موافقة "الدون" على الانتقال إلى النصر في صفقة ضخمة لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنوياً.

رد المدير الفني البرتغالي على سؤال طرحه مراسل موقع "كووورة" حول مستقبل "صاروخ ماديرا" خلال مؤتمر صحفي على هامش مواجهة سويسرا في دور الـ 16 من مونديال قطر والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء.

وأجاب سانتوس: "لم أتكلم مع كريستيانو حول هذا الأمر، تحدثت معه حول اللاعبين والفريق، حتى أكون صادقاً معكم، لا أعلم شيئاً عن هذا الأمر، سمعت عنه قبل قليل، القرار يعود لرونالدو.

"نحن نركز على كأس العالم في هذه اللحظة وعلى دعم كريستيانو للمنتخب البرتغالي وليس لي علم بأي شيء آخر."