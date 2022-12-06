منتخب البرتغال يسجل الهدف الثاني في شباك سويسرا عن طريق اللاعب بيبي

سجل المدافع المخضرم بيبي هدف منتخب البرتغال ضد سويسرا الثاني في الدقيقة 33 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً بملعب استاد "لوسيل"، ضمن منافسات دور الستة عشر فى بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليا وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، لتصبح النتيجة 2-0.

وتواجد الدون البرتغالي كريستيانو رونالد على مقاعد بدلاء منتخب البرتغال بعدما أحتفظ به سانتوس على مقاعد البدلاء.

وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ16 من كأس العالم 2022 بعدما تصدر المجموعة الثامنة بست نقاط، من فوزين على حساب أوروجواي وغانا، قبل الخسارة أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة.

أما منتخب سويسرا فتأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر، بعدما حصد ست نقاط، من الفوز على صربيا والكاميرون، لكنه خسر أمام البرازيل، ليحتل الوصافة بفارق الأهداف خلف "السامبا.

ويتسلح منتخب البرتغال بالقائد المخضرم كريستيانو رونالدو، والذي يحتاج لهدف واحد فقط لمعادلة الرقم القياسي لعدد مرات التهديف بين لاعبي البرتغال في كأس العالم والمسجل باسم الراحل أيزيبيو الذي أحرز تسعة أهداف في نسخة البطولة في 1966 في إنجلترا وهي النسخة الوحيدة التي شارك فيها.

وفي 25 مواجهة سابقة بين الفريقين فازت سويسرا 11 مرة بينما فازت البرتغال في 9 مواجهات، وانتهت خمس مباريات بالتعادل، في دوري الأمم الأوروبية في يونيو الماضي فازت البرتغال 4-1 في لشبونة بينما فازت سويسرا 1-0 في جنيف.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: كوستا.

خط الدفاع: دالوت، بيبي، أنطونيو سيلفا، جيريرو.

خط الوسط: برناردو سيلفا، ويليام كارفاليو، أوتافيو.

خط الهجوم: جواو فيليكس، جونسالو راموس، برونو فيرنانديز.

بينما جاء تشكيل سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: إديميلسون فرنانديز، فابيان شير، ريكاردو رودريجيز، مانويل أكانجي، سيلفان ويدمر.

خط الوسط: جرانيت شاكا، ريمو فرولر، جابريل سو.

خط الهجوم: روبن فارجاس، برييل إيمبولو، شيردان شاكيري.