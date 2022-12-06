إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر والقدس

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء 6/12/2022، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل وفي القدس المحتلة.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شعب السير المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، وداهمت عددا من المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، وقد تم علاجهم ميدانيا.