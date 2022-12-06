بالصور فرحة فلسطينية كبيرة لفوز المغرب وحضور جماهيري واسع لمتابعة المباراة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:08 م
06 ديسمبر 2022
IMG-20221206-WA0247.jpg

فرحة فلسطينية كبيرة لفوز المغرب وحضور جماهيري واسع لمتابعة المباراةIMG-20221206-WA0242.jpg
IMG-20221206-WA0241.jpg
IMG-20221206-WA0240.jpg
IMG-20221206-WA0239.jpg
IMG-20221206-WA0238.jpg
IMG-20221206-WA0237.jpg
IMG-20221206-WA0236.jpg
IMG-20221206-WA0234.jpg
IMG-20221206-WA0235.jpg
IMG-20221206-WA0233.jpg
IMG-20221206-WA0232.jpg
IMG-20221206-WA0231.jpg
IMG-20221206-WA0230.jpg
 

متعلقات