بالصور فرحة فلسطينية كبيرة لفوز المغرب وحضور جماهيري واسع لمتابعة المباراة

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فرحة فلسطينية كبيرة لفوز المغرب وحضور جماهيري واسع لمتابعة المباراة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:08 م
06 ديسمبر 2022
فرحة فلسطينية كبيرة لفوز المغرب وحضور جماهيري واسع لمتابعة المباراة
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