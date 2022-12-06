طرق فعالة لعلاج لفحات الهواء ونزلات البرد والرشح والانفلونزا بفصل الشتاء في المنزل ، وفي هذا التوقيت التي تشهد الأشهر الخريفية واقتراب موعد دخول فصل الشتاء تزايدت بشكل ملحوظ اعداد الإصابات بالفيروسات الموسمية التي يختلف تأثيرها من شخص لأخر حسب قوة المناعة وخلال الساعات الماضية سجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة جدًا من أجل التعرف على طرق العلاج لهذه الأمراض ونتيجة لهذا الاهتمام قام فريق فلسطين اليوم الإخبارية في كتابة هذه المقالة التي من خلالها سوف تتعرفون على طبيعة هذه الامراض التي تصيب الملايين من الأشخاص ويتطلب من حضراتكم الآن المتابعة الكاملة حتى النهاية من أجل التعرف على التفاصيل التي تتحدث عن موضعنا الذي بات حديث الشارع الآن وهو التالي:

علاج لفحات الهواء في المنزل

ولقد وضعنا لكم طرق علاج لفحات الهواء في المنزل ، أولا: تقليل تهيّج الحلق عبر استخدام الغرغرة بالماء المالح.

ثانيا: وفي الطريقة الثانية ، تناول المشروبات الساخنة، وتفكيك المخاط في الأنف عبر فتح ممرات الأنف باستخدام المحاليل الملحية أو مزيلات الاحتقان.

ثالثا: وفي الطريقة الثالثة لعلاج لفحات الهواء هي الراحة: اخذ قسط من النوم والراحة لفترات طويلة.

رابعا: وفي الطريقة الرابعة ، شرب السوائل ويترتب عليكم عصير الفواكه الغنيّة بالفيتامينات والمعادن.

كما ينصح الأطباء بتجنّب المشروبات المحتوية على الكافيين. كما وينصح بترطيب الهواء.

خامسا: تناول المسكنات التي تساهم في انخفاض درجات الحرارة والحمى.

أعراض لفحات الهواء

أولا: التعب العام.

ثانيا: ألم في مختلف عضلات الجسم.

ثالثا: الصداع المتكرر.

رابعا: العطاس المتكرر.

خامسا: انسداد الأنف أو سيلانه.

سادسا: الحمّى الخفيفة أو المتوسطة.

سابعا: التهابات الحلق.

مدى خطورة لفحات الهواء على الشخص المريض

ولقد وضعنا لكم بعض من الاعراض التي اذا ظهرت على الشخص المريض يستوجب منه الذهاب إلى مريض ، أولا: الإصابة بالتهاب الحلق الشديد، السعال الشديد، ألم في الأذن.

ثانيا: وإذا ظهرت على الشخص ألم متكرر حول منطقة الجبهة والأنف والعينين، واستمرار الأعراض المختلفة لمدة تصل إلى 7 أيام أو أكثر.

ثالثا: واذا ظهرت عليه الشعور بصعوبة في التنفس نتيجة التهابات الرئة، وارتفاع درجة الحرارة ووصولها لغاية 38.5 درجة مئوية.

رابعا: كما يستوجب من المريض الذهاب إلى الطبيب حال الإصابة بالصداع الشديد المصحوب بالحُمّى.

أسباب الإصابة بلفحة الهواء

ويمكن لكم الآن التعرف على أسباب الإصابة بلفحة الهواء وهي التالي: أولا: فايروسات الأنف البشرية.

ثانيا: فيروسات كورونا.

ثالثا: الفيروسات الغديّة.

رابعا: فيروس الإنفلونزا البشري.

خامسا: فيروس الحركي.

لفحة الهواء ونزلات البرد

طرق لعلاج نزلات البرد

أولا: تناول حساء الدجاج فهو طعام جيد عند التعامل مع نزلة البرد.

ثانيا: بخار الحساء يساعد على فتح ممرات التنفس المسدودة.

ثالثا: جذور الزنجبيل تساعد كثير من الناس لتهدئة اضطرابات المعدة.

رابعا: مشروب ساخن

خامسا: استعمال الأدوية بوصفة طبية.

سادسا: بخاخ الرش على أساس محلول ملحي (Salein) .

سابعا: شرب الماء وعصير الفواكه.

أطعمة لعلاج الانفلونزا

ولقد وضعنا لكم بعض الأطعمة التي تساعد الشخص المريض في علاج الانفلونزا وهي على النحو التالي: أولا: تناول الثوم حيث أكد الاطباء أنه يعد من العناصر المضادة للفيروسات.

ثانيا: تناول البصل ، وأوضح الأطباء أن تناول البصل يحافظ على الجهاز التنفسي ومضاد للفيروسات والبكتيريا .

ثالثا: وفي الطعام الثالث لعلاج الأنفلونزا هو تناول نبات الزنجبيل ، وينصح الأطباء والمختصين بتناول الزنجبيل لأنه يحتوي على عناصر مضادة للميكروبات والالتهابات.

رابعا: تناول عشبة الزعتر ويعد تناول هذه العشبة علاج فعال لالتهابات الجهاز التنفسي والسعال، وأيضًا تناول العسل الأبيض الخام.

خامسا: تناول الليمون وينصح الأطباء في تناول الليمون لأنه يحتوي على فيتامين C ويساعد على تقوية المناعة.