تردد قناة بي ان سبورت ماكس bein sports MAX الجديد 2022 لمشاهدة مباراة المغرب واسبانيا بث مباشر ضمن منافسات الجولة الـسادس عشرة في بطولة كأس العالم في قطر على استاد المدينة التعليمية اليوم الثلاثاء الموافق 6-12-2022 ، وقبل بدء هذه المواجهة النارية التي يستعد لمشاهدها الملايين من الأشخاص في مختلف انحاء دول العالم كونها الفاصل إلى التأهيل المقبل فلقد لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري وجود عمليات بحث عالية على العديد من محركات البحث أبرزها جوجل ونتيجة لذلك قمنا بوضع هذه التفاصيل كاملة حول تردد قناة بي ان سبورت ماكس bein sports MAX في السطور التالية :

تردد قناة بي ان سبورت ماكس bein sports MAX لمشاهدة مباراة المغرب واسبانيا

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم تردد قناة beIN Sport Max الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات ، حيث ستعرض مباراة المغرب واسبانيا بث مباشر بجودة عالية وبدون أي توقف او تشويش وهو على النحو التالي: التردد: 11054 -12604. الاستقطاب: أفقي. الترميز: 27500. تصحيح الخطأ: 4/3

كما وضعنا لكم في ثنايا هذه المقالة تردد قناة bein sports MAX 2 على القنر نايل سات، تردد القناة: 12245. الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: 2/3.

اضبط تردد قناة bein sports MAX 3 نايل سات

تردد القناة: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

استقبل تردد قناة bein sports MAX 4 نايل سات

تردد القناة: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بي ان سبورت ماكس bein sports MAX

تشكيلة منتخب المغرب أمام اسبانيا اليوم

في خط الهجوم يضم: يوسف النصيري، سفيان بوفال، حكيم زياش.

ويتمركز بخط الوسط يضم كل من : سفيان أمرابط، عبد الحميد صابيري، عز الدين أوناهي.

وفي خط الدفاع يضمن كل من : نايف أكراد، أشرف حكيمي. نصير مزراوي، غانم سايس (بدر بانون).

وفي حراسة المرمى يضم كل من: ياسين بونو.

تشكيلة منتخب اسبانيا أمام المغرب

في خط الهجوم يضم من: أولمو ، موراتا ، فيران توريس

وفي خط الوسط يضم من : بيدري ، جافي ، بوسكيتس

وفي خط الدفاع يضم كل من : ألبا ، لابورت ، رودري ، كارفاخال

وفي حراسة المرمى: أوناي سيمون

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع تردد قناة بي ان سبورت ماكس bein sports MAX الجديد 2022 لمشاهدة مباراة المغرب واسبانيا بث مباشر نتمنى ان يكون قد نالت اعجابكم.