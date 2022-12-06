استقبل ترددات القنوات المفتوحة بي ان سبورت الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا بث مباشر اليوم

ترددات القنوات المفتوحة بي ان سبورت الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-12-2022 ضمن منافسات الدور 16 في بطولة كاس العالم في قطر 2022 ، ولقد رصد فريق فلسطين اليوم وجود عمليات بحث واسعة جدا تخطت الـ 10 آلاف عملية بحث خلال هذا اليوم من أجل الوصول إلى ترددات القنوات المفتوحة بي ان سبورت وهذا الامر دفعنا إلى أن نضع بين ايدكم هذه الترددات في هذه المقالة ، وبدأ الجمهور المتابع في مختلف انحاء دول العالم لا سيما في المنطقة العربية في الاستعداد من أجل مشاهدة هذه المواجهة النارية والتي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القدس الشريف والمملكة العربية السعودية وكل ما عليكم الآن هو المتابعة الكاملة حتى النهاية من أجل التعرف على كامل التفاصيل :

ترددات القنوات المفتوحة بي ان سبورت لمشاهدة مباراة المغرب واسبانيا

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم تردد قناة beIN Sport Max الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات ، حيث ستعرض مباراة المغرب واسبانيا بث مباشر بجودة عالية وبدون أي توقف او تشويش وهو على النحو التالي: التردد: 11054 -12604. الاستقطاب: أفقي. الترميز: 27500. تصحيح الخطأ: 4/3

كما وضعنا لكم في ثنايا هذه المقالة تردد قناة bein sports MAX 2 على القنر نايل سات، تردد القناة: 12245. الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: 2/3.

اضبط تردد قناة bein sports MAX 3 نايل سات

تردد القناة: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

استقبل تردد قناة bein sports MAX 4 نايل سات

تردد القناة: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بي أن سبورت على نايل سات 2022

تشكيلة منتخب المغرب أمام اسبانيا اليوم

في خط الهجوم يضم: يوسف النصيري، سفيان بوفال، حكيم زياش.

ويتمركز بخط الوسط يضم كل من : سفيان أمرابط، عبد الحميد صابيري، عز الدين أوناهي.

وفي خط الدفاع يضمن كل من : نايف أكراد، أشرف حكيمي. نصير مزراوي، غانم سايس (بدر بانون).

وفي حراسة المرمى يضم كل من: ياسين بونو.

تشكيلة منتخب اسبانيا أمام المغرب

في خط الهجوم يضم من: أولمو ، موراتا ، فيران توريس

وفي خط الوسط يضم من : بيدري ، جافي ، بوسكيتس

وفي خط الدفاع يضم كل من : ألبا ، لابورت ، رودري ، كارفاخال

وفي حراسة المرمى: أوناي سيمون

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول ترددات القنوات المفتوحة بي ان سبورت الناقلة لمباراة المغرب واسبانيا بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-12-2022 ضمن منافسات الدور 16 في بطولة كاس العالم في قطر 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .