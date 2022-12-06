بالفيديو لهذا السبب زار مبابي مقر إقامة منتخب المغرب قبل لقاء إسبانيا!

زار نجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، مقر إقامة بعثة المنتخب المغربي في قطر، عشية مواجهة "أسود الأطلس" وإسبانيا المقررة مساء اليوم الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022".

وتقام مباراة منتخب المغرب ضد نظيره الإسباني، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، في تمام الساعة الـ 15:00 بتوقيت غرينيتش.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير، ظهر فيه مبابي إلى جانب زميله في نادي باريس سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي، في مقر إقامة منتخب المغرب، قبل أن يتوقف اللاعبان لالتقاط صورة، بناء على طلب الجماهير.

ووقف مبابي، الذي قاد منتخب بلاده للفوز على بولندا في دور الستة عشر من مونديال قطر، بإحرازه هدفين من أصل ثلاثة، إلى جانب حكيمي وقد وضع يده على كتفه.

وتأتي زيارة مبابي لمقر منتخب المغرب، لدعم صديقه المقرب حكيمي، حيث تجمعهما علاقة وطيدة.

ومنذ انتقال الظهير المغربي إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين، توطدت علاقته بمبابي، ويظهر الثنائي معا كثيرا خارج الملعب، كما أنهما لا يفترقان في تدريبات الفريق الباريسي.

نجم كرة القدم والمنتخب الفرنسي كيليان #مبابي يزور الدولي المغربي أشرف #حكيمي في مكان إقامته بالدوحة، قبيل مواجهة #المغرب_اسبانيا.



هذا ويشار أن حكيمي ومبابي يلعبان في نادي #باريس_سان_جيرمان، وتجمعهما علاقة صداقة مثينة. pic.twitter.com/YFBXby40p1 — SNRTNews (@SNRTNews) December 5, 2022