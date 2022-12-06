فيديو دفن مفيد فوزي مشهد مرعب- فيديو جديد مرعب أثناء دفن تابوت مفيد فوزي، بعد أن تم الإعلان رسميا عن وفاة الكاتب الصحفي المصري مفيد فوزي، بدأت عائلته وثلة من الكتّاب بتجهيز جثمانه من أجل تشييعه إلى مثواه الأخير، حيث كانت عائلته تجهز قبراً له لدفنه في مقبرة العائلة، بعد تشييعه، لكن حدث مفاجأة لم تخطر على أي بال أحد، وأصابت معظم من شاهد المشهد بالذهول، حيث لم يتخيلوا أن يحدث الحدث الذي رأوه أثناء اقترابهم من مقبرة العائلة وهو المكان المحدد لدفن جثمان الكاتب مفيد فوزي، حيث إن الصدمة لا تزال عالقة في أذهان هؤلاء الناس ويتساءلون عن سبب هذا الحدث ولماذا حدث لهذا الكاتب بالذات أثناء دفنه دون عن غيره.

فيديو مرعب أثناء دفن المذيع مفيد فوزي

توفي المذيع المصري مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، فيديو دفن مفيد فوزي مشهد مرعب- فيديو جديد مرعب أثناء دفن تابوت مفيد فوزي، وتلقت الأوساط الصحفية في جمهورية مصر العربية خبر وفاة المذيع مفيد فوزي، وبدأت التجهيز لحضور جنازته وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير قبل أن يتلقوا الصدمة عندما وصلوا إلى مقبرة عائلته لدفنه، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو مرعب أثناء دفن المذيع مفيد فوزي.

حتى الأرض مش عايزاك فكوا مقابض الخشبة ابدا كسرو الحائط مفيش ، سبحان الله !!!! #مفيد_فوزي pic.twitter.com/iODzZeNr6r — Galal Rezk (@1959Galal) December 4, 2022

ماذا حصل أثناء دفن مفيد فوزي فيديو

بعد الضجة التي حدثت أثناء دفن جثمان المذيع المصري مفيد فوزي، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن، ماذا حصل أثناء دفن مفيد فوزي فيديو، حيث حضر عدد كبير من نجوم الفن والسينما والشخصيات العامة، لتشييعَ المذيع الشهير الراحل وحضور جنازته ومواساة أهله، إلا أن أمرا غريبا حدث أثناء دفن مفيد فوزي، أثار قلقا وفوضى في صفوف المشيعين، بعدما امتنع التابوت أن يدخل في الحفرة المجهزة لإخاله فيها ودفنه.

سبحان الله حتي وهما بيدفنوه مش مريح

مفيد فوزي كسروا التابوت بتاعة ومقبرة جاره حتي يضعوه في مكان لا يسعه#مفيد_فوزي pic.twitter.com/oi0Dm9knbf — 🇮🇹♥️🇪🇬Stàn.Vićh (@mohamed02109227) December 4, 2022

ما قصة دفن تابوت مفيد فوزي بالفيديو

يبحث أناس كثر عن، ما قصة دفن تابوت مفيد فوزي بالفيديو، حيث رفض تابوت الإعلامي الراحل الدخول إلى المقبرة، بسبب ضيق فتحتْها المعدة لإدخال التابوت، وهو ما دفع القائمين على الدفن، إلى تكسير جزء من جوانب المقبرة حتى تتسع الفتحة لإدخال تابوت مفيد فوزي، إلى أن تم دفنه وسط تساؤلات عدة عن سبب ما حدث للتابوت، وما المقصود من ذلك، حيث إن التساؤلات لم تنتهي إلى الآن، ويبقى ما حدث سراً بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فيديو دفن مفيد فوزي مشهد مرعب- فيديو جديد مرعب أثناء دفن تابوت مفيد فوزي.