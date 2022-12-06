فيسبوك تهدد بإزالة الأخبار من منصتها ...!

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:22 ص
06 ديسمبر 2022
فيسبوك

دخل الصراع بين شركات الإعلام والصحافة من جهة وشركات التكنولوجية من جهة آخرى مرحلة خطيرة، بعد أن توعدت شركة ميتا (مالكة فيسبوك) بشكل صريح بإزالة الأخبار من منصتها تماماً إذا أقر الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.

وهددت شركة ميتا بلاتفورمز، مالكة فيسبوك، بإزالة الأخبار من منصتها تماما إذا أقر الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.

ويسهل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت مثل ميتا وألفابت، مالكة غوغل، فيما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت.

وقالت مصادر مطلعة إن المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.

 

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